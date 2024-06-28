Експрезидент США прокоментував "мирну пропозицію" Путіна.

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Що сказав Трамп

Політик заявив, що умови Путіна щодо миру в Україні "неприйнятні". Водночас він підкреслив, що війна не повинна була початися. На думку Трампа, саме через вивід американських військ з Афганістану і брак лідерства у Байдена розпочалося повномасштабне вторгнення – очільник Кремля побачив слабкість США і вирішив, що може дозволити собі напад.

Водночас експрезидент повторив, що у разі його перемоги він покладе край війні. Однак Трамп не сказав, чи погодиться на те, аби Росія зберегла за собою окуповані території.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що радники Трампа запропонували йому план завершення війни в Україні, який той погодив. Він передбачає припинення бойових дій на існуючій лінії зіткнення. Москву і Київ хочуть всадити за стіл переговорів шляхом погроз. Якщо Україна не погодиться на це, тоді США припинять постачати їй військову допомогу. Якщо Росія не захоче переговорів, тоді Вашингтон збільшить підтримку Києва.

Водночас план залишає за Україною право не визнавати окуповані території за Росією офіційно.

Зауважимо, що раніше колишній очільник Сполучених Штатів не був таким категоричним щодо можливих поступок Україною власними територіями в обмін на мир.