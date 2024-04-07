Трамп раніше неодноразово заявляв, що має "геніальний" план, який допоможе закінчити війну Росії проти України. Однак вочевидь умови колишнього президента США орієнтовані на те, аби задовольнити загарбницькі амбіції Кремля.

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Віддати Росії українські території

The Washington Post стверджує, що експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого плану "примирення" України та Росії, який полягає у тому, що Україна віддала Росії свої тимчасово окуповані території.

Раніше Трамп, який безперервно прагне повернутися до влади у президентському кріслі, часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, за умови якщо його вдруге оберуть лідером США.

Втім, він постійно відмовлявся розкривати подробиці того, як саме він би зміг знайти так званий "компроміс" між нашою державою та країною-агресоркою. Як повідомили джерела WP, Трамп прагне підштовхнути Україну, аби та поступилася Росії.

Ймовірно, колишній президент Сполучених Штатів прагне, аби українська сторона віддала свої тимчасово окуповані території під абсолютний контроль ворога.

За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії,

– йдеться у матеріалі видання.

"Хочуть зберегти обличчя"

За словами неназваного джерела, Трамп заявляв, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід".

Ба більше, на думку експрезидента США, люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії, що лише підживлює заяви російських пропагандистів.

Зазначається, що подібний підхід кардинально змінив би політику президента Сполучених Штатів у разі перемоги Трампа на виборах, адже чинний президент Байден наголошує на припиненні російської агресії та наданні військової допомоги Україні.

Як зауважує американське видання, кампанія Трампа відмовилася прямо відповідати на запитання під час підготовки авторами цієї статті.

Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться,

– заявила речниця кампанії Каролайн Левітт у заяві.

Посадовиця додала, що нібито "президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств". Зауважимо, що Трамп навіть під час перебування не у президентському кріслі неодноразово чинив тиск на республіканців у Конгресі.

Колишній президент США хотів, щоб вони відмовилися від додаткової військової підтримки Сполучених Штатів для України. Ймовірно, його повернення до Білого дому значно розширить його вплив на обговорення у Конгресі.

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