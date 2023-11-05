Раніше експрезидент США заявляв, що зможе закінчити війну протягом 24 годин. Він хоче посадити Путіна й Володимира Зеленського за стіл переговорів, щоб ті "домовилися".

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Реакція Зеленського на слова Трампа

Володимир Зеленський пригадав візит Джо Байдена до Києва. На його думку, тоді американський лідер зрозумів деякі деталі – те, що можна зрозуміти тільки тут. Саме тому він хоче запросити Дональда Трампа в Україну на розмову.

Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна,

– заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що Трамп не зможе домовитися про мир з Путіним, якщо він не готовий віддавати українські території та незалежність. На думку Зеленського, ключову роль рішеннях експрезидента США все ж відіграватиме не його особиста позиція, а підтримка американського суспільства.

Що говорить Трамп про Україну