Раніше експрезидент США заявляв, що зможе закінчити війну протягом 24 годин. Він хоче посадити Путіна й Володимира Зеленського за стіл переговорів, щоб ті "домовилися".
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Реакція Зеленського на слова Трампа
Володимир Зеленський пригадав візит Джо Байдена до Києва. На його думку, тоді американський лідер зрозумів деякі деталі – те, що можна зрозуміти тільки тут. Саме тому він хоче запросити Дональда Трампа в Україну на розмову.
Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна,
– заявив Зеленський.
Президент України переконаний, що Трамп не зможе домовитися про мир з Путіним, якщо він не готовий віддавати українські території та незалежність. На думку Зеленського, ключову роль рішеннях експрезидента США все ж відіграватиме не його особиста позиція, а підтримка американського суспільства.
Що говорить Трамп про Україну
Дональд Трамп заявляв, що якби був президентом, то домовився б про "справедливу угоду для всіх". Формально вона передбачає віддачу деяких окупованих територій, де як сказав 45 президент США "очікували, що це може статися".
Раніше Трамп заявив, що Україна "має право залишити собі більшу частину того, що вони заробили", після чого додав, що "Росія на це б погодилася". Він нібито хоче, щоб "люди перестали гинути через цю безглузду війну".
Дональд Трамп фактично не відповів на питання журналістів про те, чи вважає він Владіміра Путіна воєнним злочинцем. 45 президент США почав говорити про те, що нібито зараз це не потрібно "виносити на обговорення".