Трамп не виключив, що українській владі доведеться поступитися частиною території на користь Росії, щоб зупинити війну.
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Що пропонує Трамп
Крім того, він заявив, що російський президент був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією і Україною.
Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну. Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир,
– додав колишній очільник США.
За словами Трампа, якби він був президентом, усе залежало б від переговорів. А українці, які самовіддано захищають свою землю, заслуговують на велику похвалу та повагу.
"Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що і Росія на це погодилася б. Потрібен хороший посередник або парламентер, а у нас його зараз немає", – переконаний Трамп.
Позиція України
Ще раніше Трамп пообіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, якщо його переоберуть на другий термін. Однак йому цього не вдавалося зробити й до повномасштабного вторгнення.
Український лідер Володимир Зеленський розповів, що мав зустріч з Трампом, коли той був президентом. Зеленський нагадав, що тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. І тоді Трамп не розв'язав це питання.