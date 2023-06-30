Трамп не виключив, що українській владі доведеться поступитися частиною території на користь Росії, щоб зупинити війну.

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Що пропонує Трамп

Крім того, він заявив, що російський президент був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією і Україною.

Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну. Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир,

– додав колишній очільник США.

За словами Трампа, якби він був президентом, усе залежало б від переговорів. А українці, які самовіддано захищають свою землю, заслуговують на велику похвалу та повагу.

"Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що і Росія на це погодилася б. Потрібен хороший посередник або парламентер, а у нас його зараз немає", – переконаний Трамп.

Цікаво! Щодо звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти Путіна міжнародним кримінальним судом у березні минулого року, Трамп сказав, що його долю слід обговорювати, коли війна закінчиться, "тому що зараз, якщо ви піднімете цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не досягнете врегулювання".

Позиція України

Ще раніше Трамп пообіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, якщо його переоберуть на другий термін. Однак йому цього не вдавалося зробити й до повномасштабного вторгнення.

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що мав зустріч з Трампом, коли той був президентом. Зеленський нагадав, що тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. І тоді Трамп не розв'язав це питання.