Трамп не исключил, что украинским властям придется уступить часть территории в пользу России, чтобы остановить войну.

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Что предлагает Трамп

Кроме того, он заявил, что российский президент был "слегка ослаблен" мятежом "вагнеровцев", и что США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.

Я хочу, чтобы люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны. Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, – это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир,

– добавил бывший глава США.

По словам Трампа, будь он президентом, все зависело бы от переговоров. А украинцы, самоотверженно защищающие свою землю, заслуживают большой похвалы и уважения.

"Я думаю, что они имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что и Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", – убежден Трамп.

Любопытно! Относительно обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что его судьбу следует обсуждать, когда война закончится, "потому что сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не достигнете урегулирования".

Позиция Украины

Еще раньше Трамп пообещал закончить войну России против Украины через 24 часа, если его переизберут на второй срок. Однако ему этого не удавалось сделать и до полномасштабного вторжения.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. Зеленский напомнил, что тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. И тогда Трамп не решил этот вопрос.