Трамп не исключил, что украинским властям придется уступить часть территории в пользу России, чтобы остановить войну.
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Что предлагает Трамп
Кроме того, он заявил, что российский президент был "слегка ослаблен" мятежом "вагнеровцев", и что США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.
Я хочу, чтобы люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны. Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, – это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир,
– добавил бывший глава США.
По словам Трампа, будь он президентом, все зависело бы от переговоров. А украинцы, самоотверженно защищающие свою землю, заслуживают большой похвалы и уважения.
"Я думаю, что они имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что и Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", – убежден Трамп.
Позиция Украины
Еще раньше Трамп пообещал закончить войну России против Украины через 24 часа, если его переизберут на второй срок. Однако ему этого не удавалось сделать и до полномасштабного вторжения.
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. Зеленский напомнил, что тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. И тогда Трамп не решил этот вопрос.