Дело касается того, что 45 президент США мог неправильно обращаться с документами. Стоит отметить, что такой формальный арест Трампа был уже в апреле 2023 года по делу о возможной выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

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Что известно о деле Трампа

Дональд Трамп 13 июня прибыл в здание федерального суда города Майами, штат Флорида.

Там его формально арестовали по делу о неподобающем обращении с секретными документами. То есть Трампа заключили под стражу и поместили под арест. Это формальная процедура, предваряющая объявление обвинений судьей.

На 45 президента США не надевали наручников. Также не делали "фото для ареста", учитывая его узнаваемость. Ожидается, что судебные приставы примут электронные копии его отпечатков пальцев.

Издание отметило, что ожидают, что политик не признает себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения.

Впоследствии журналисты сообщили, что Дональд Трамп не признает себя виновным в обвинениях по секретным документам. Его адвокат Тодд Бланш заявил судье: "Мы, безусловно, не признаем себя виновными".

Кроме Трампа в суде задержали, формально арестовали, сняли отпечатки пальцев у Уолта Наути.

Что известно о деле Трампа