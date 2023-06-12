Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, обвинения в сторону экс-президента США могут повлиять на внутрипартийную борьбу республиканцев.

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Какие шансы доказать вину Трампа

Вероятность того, что мы станем свидетелями осуждения бывшего президента США, достаточно высока.

"Позиции прокуроров выглядят очень уверенно. Видно, что обвинение не спешило с открытием дел, а пыталось собрать всю необходимую информацию", – заметил Рейтерович.

Впрочем, правосудие в таких вопросах не бывает коротким. К тому же у Трампа есть большой опыт судебной борьбы и большая команда адвокатов, которые воспользуются всеми возможностями, чтобы затянуть рассмотрение дела.

Еще одной проблемой является то, что обвинение в сторону Трампа не препятствует его избранию президентом США. Если он выиграет президентские выборы, с него будут сняты все обвинения. Ведь согласно законам США, действующий президент не может быть подсудимым на время выполнения своих обязанностей.

"Подобных прецедентов в истории Соединенных штатов еще не было. Но все же нельзя отбрасывать такой сценарий", – пояснил политолог.

Игорь Рейтерович о суде над Трампом и предстоящих президентских выборах в США: смотрите видео

Как этот процесс повлияет на президентские выборы

Трамп имеет высокую поддержку среди Республиканской партии. Впрочем, он может рассчитывать только на поддержку крайне правых и ультраконсервативных однопартийцев. Люди с такими взглядами в Республиканской партии в меньшинстве.

Обратите внимание! В США действует двухпартийная система. Для того чтобы стать кандидатом от Демократической или Республиканской партии, нужно сначала победить в "праймериз" – предварительном голосовании внутри каждой из партий

"Многие умеренные республиканские избиратели в случае победы Трампа на "праймериз" задумаются, не проголосовать ли им за демократа Байдена", – убежден Рейтерович.

Поэтому значительная часть республиканцев считают, что гипотетический президентский срок Трампа может похоронить авторитет их партии.

Процесс против Трампа будет влиять на внутрипартийную дискуссию республиканцев. Оппоненты Трампа будут делать ключевую ставку на это,

– спрогнозировал политолог.

В чем обвиняют Трампа