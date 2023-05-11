Трампа в эфире CNN спросили, желает ли он победы Украины. Ведущая трижды повторила вопрос, однако политик ни разу не ответил на него конкретно, пишет 24 Канал.

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Что наговорил Трамп

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником, ответил, что российский диктатор "очень умный и хитрый", однако "допустил ошибку", напав на Украину.

Я не думаю, что сейчас это нужно выносить на обсуждение. Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы уладить это дело,

– заявил Трамп.

Также на вопрос, поддерживает ли политик Украину в войне против России, сказал, что "не думает о чьей-то победе или поражении, а только хочет решить этот вопрос, чтобы не погибали люди".

Хочет ли Трамп победу Украины

Журналистка трижды спросила Дональда Трампа, хотел ли бы он, чтобы Украина выиграла войну.

Я хочу, чтобы все перестали умирать – и россияне, и украинцы,

– заявил Трамп.

По его словам, Европа должна вкладывать в поддержку Украины не меньше США.

"Я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег, потому что у них 20 миллиардов, у нас – 170. А должно быть поровну", – сказал 45 президент США.

Во время разговора Трамп снова заявил, что он сможет прекратить войну через 24 часа, если снова станет президентом.

Я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. Оба имеют слабые стороны и у обеих есть сильные стороны. Так что в течение 24 часов это будет улажено. Это завершится,

– заявил Трамп.

Следует отметить, что Дональд Трамп сказал, что будет баллотироваться на новый срок президента США. Именно поэтому он уже заявлял, что, мол, прекратит войну через 24 часа, если станет президентом. Однако следует заметить, что политик заявлял, что позволил бы России оккупировать часть Украины, чтобы прекратить войну.

Обратите внимание! Суд признал виновным Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэррол. Суд также признал Трампа ответственным за клевету, когда называл Кэррол лгуньей. 45 президент США должен выплатить 5 миллионов долларов возмещения и штрафных выплат. Спикер Трампа заявил, что политик будет подавать апелляцию.