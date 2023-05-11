Трампа в ефірі CNN запитали, чи бажає він перемоги України. Ведуча тричі повторила питання, проте політик жодного разу не відповів на нього конкретно, пише 24 Канал.

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Що наговорив Трамп

Відповідаючи на питання про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, відповів, що російський диктатор "дуже розумний і хитрий", проте "припустився помилки", напавши на Україну.

Я не думаю, що це зараз потрібно виносити на обговорення. Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу,

– заявив Трамп.

Також на питання, чи підтримує політик Україну у війні проти Росії сказав, що "не думає про чиюсь перемогу чи поразку, а лише хоче розв'язати це питання, щоб не гинули люди".

Чи хоче Трамп перемоги України

Журналістка тричі запитала Дональда Трампа, чи хотів би він, щоб Україна виграла війну.

Я хочу, щоб всі перестали помирати – і росіяни, і українці,

– заявив Трамп.

За його словами, Європа має вкладати у підтримку України не менше, ніж США.

"Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 мільярдів, у нас – 170. А має бути порівну", – сказав 45 президент США.

Під час розмови Трамп знову заявив, що він зможе припинити війну за 24 години, якщо знову стане президентом.

Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться,

– заявив Трамп.

Варто зазначити, що Дональд Трамп сказав, що буде балотуватися на новий термін президента США. Саме тому він вже заявляв, що, мовляв, припинить війну за 24 години, якщо стане президентом. Проте варто зауважити, що політик заявляв, що дозволив би Росії окупувати частину України, щоб припинити війну.

Зверніть увагу! Суд визнав винним Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол. Суд також визнав Трампа відповідальним за наклеп, коли називав Керрол брехункою. 45 президент США має сплатити 5 мільйонів доларів відшкодування та штрафних виплат. Речник Трампа заявив, що політик подаватиме апеляцію.