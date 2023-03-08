Трамп наговорив в інтерв'ю, що за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

До речі Трамп хизується, що "може запобігти" розв'язанню третьої світової, бо "добре ладить з Путіним"

Заява Трампа

Трамп хизувався, що за його президентства, росіяни нічого не захопили, бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. Американський політик додав, мовляв, це "навіть без укладання угоди".

У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б,

– сказав Трамп.

З інтерв'ю вирізали фрази про окупацію

Коли журналіст Шон Хенніті, який брав інтерв'ю у Трампа, показав уривки розмови, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити Росії захопити частину території України, повідомляє The Daily Beast.

Однак замість цього лунала інша фраза: "Я міг би це зробити (провести переговори)". Далі аудіозапис продовжується на місці, де експрезидент нарікає, що "Китай більше не поважає Штати".

Попередня одіозна заява