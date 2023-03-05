Політик заявив 4 березня на конференції консервативних кіл республіканської партії США, що він не вийде з президентських перегонів 2024 року, навіть якщо йому пред'являть звинувачення з розслідувань, у яких він фігурує. Також Трамп традиційно обіцяв громадянам мир.

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Що сказав Трамп про війну

Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку: я запобіжу третій світовій війні,

– заявив Трамп.

Також він почав лякати людей, що "це найнебезпечніший час в історії нашої країни, і Джо Байден веде нас у "забуття".

"І у вас, до речі, буде Третя світова війна. Ми матимемо третю світову війну, якщо щось швидко не станеться", – заявив Трамп.

Він також почав розповідати, що нібито може закінчити повномасштабну війну в Україні за добу. Однак для цього йому треба стати президентом.

"Ми граємо тут у гігантські шахи… Було б так легко залагодити цю війну. Я міг би зробити це за 24 години", – заявив Трамп.

45 президент США говорив про Росію та Путіна

Я був єдиним президентом, при якому Росія не захопила країну під час мого терміну… Я сказав: "Володимире, не роби цього",

– заявив Трамп, маючи на увазі Путіна.

Він також заявив, що добре ладив з главою Кремля. Окрім того, Трамп перерахував, мовляв, при Буші Росія напала на Грузію, при Обамі – захопила Крим, а з Байденом – "намагаються захопити все".

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що почав передвиборчу кампанію. Варто зауважити, що республіканці-трампісти публічно ставлять під сумнів доцільність подальшого надання масштабної допомоги Україні. У грудні 2022 року ЗМІ писали, що вони хочуть влаштувати масштабний аудит допомоги США для України.