Политик заявил 4 марта на конференции консервативных кругов республиканской партии США, что он не выйдет из президентской гонки 2024 года, даже если ему предъявят обвинения по расследованиям, в которых он фигурирует. Также Трамп традиционно обещал гражданам мир.

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Что сказал Трамп о войне

Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я предотвращу третью мировую войну,

– заявил Трамп.

Также он начал пугать людей, что "это самое опасное время в истории нашей страны, и Джо Байден уводит нас в "забвение".

"И у вас, кстати, будет третья мировая война. У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не произойдет", – заявил Трамп.

Он также начал рассказывать, что может закончить полномасштабную войну в Украине за сутки. Однако для этого ему нужно стать президентом.

"Мы играем здесь в гигантские шахматы… Было бы так легко уладить эту войну. Я мог бы сделать это через 24 часа", – заявил Трамп.

45 президент США говорил о России и Путине

Я был единственным президентом, при котором Россия не захватила страну во время моего срока… Я сказал: "Владимир, не делай этого",

– заявил Трамп, имея в виду Путина.

Он также заявил, что хорошо ладил с главой Кремля. Кроме того, Трамп перечислил, мол, при Буше Россия напала на Грузию, при Обаме – захватила Крым, а с Байденом – "стараются захватить все".

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что начал предвыборную кампанию. Следует заметить, что республиканцы-трамписты публично ставят под сомнение целесообразность дальнейшего оказания масштабной помощи Украине. В декабре 2022 года СМИ писали, что они хотят устроить масштабный аудит помощи США для Украины.