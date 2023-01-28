Мероприятия в штатах с досрочным голосованием стали первыми предвыборными выступлениями с момента оглашения участия Трампа в выборах. Это произошло более 2 месяцев назад.

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Предвыборная кампания Трампа началась

Трамп посетил ежегодную встречу Республиканской партии Нью-Гэмпшира в Салеме. Затем он остановится в Колумбии, чтобы представить свою команду лидеров в Южной Каролине.

Мы начинаем прямо здесь, как кандидат в президенты,

– заявил Трамп во время встречи.

Экс-президент США и его союзники надеются, что мероприятия в штатах, оказывающих огромное влияние на выбор кандидата, продемонстрируют его силу. Ведь начало его кампании было вялым и заставило многих подвергнуть сомнению готовность Трампа снова баллотироваться.

"Они говорили: "Он не ходит на митинги, не проводит кампанию. Возможно, он сдал позиции". Но сейчас я более разъярен и предан делу, чем когда-либо", – отметил экс-президент.

Несмотря на то, что Трамп провел месяцы после объявления его кандидатуры, в основном замкнувшись в своем клубе во Флориде и на соседнем поле для гольфа, его помощники настаивают на том, что за кулисами продолжалась мощная работа.

В последние недели сторонники экс-президента обращались к политическим деятелям и выборным должностным лицам, чтобы обеспечить поддержку Трампа в критический момент, пока другие республиканцы готовятся к собственным ожидаемым вызовам.

В Нью-Гэмпшире Трамп продвигал свою предвыборную программу, включающую вопросы иммиграции и преступности. Он заявил, что его политика будет противоположна политике президента Джозефа Байдена.

Экс-президент сослался на решение демократов сменить календарь выборов, что стоило Нью-Гэмпширу лидерства на праймериз. Также он обвинил Байдена, занявшего 5 место в Нью-Гэмпшире в 2020 году, в том, что тот "позорно разрушил эту любимую политическую традицию".

"Надеюсь, вы будете помнить об этом во время всеобщих выборов", – сказал экс-президент членам партии.

Хотя Трамп остается единственным объявленным кандидатом в президенты в 2024 году, ожидается, что его потенциальные соперники начнут свою кампанию в ближайшие месяцы. В этом списке сейчас есть губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент Майк Пенс и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли. Последняя также являлась послом Трампа в Организации Объединенных Наций.

Любопытно! 30 декабря комитет Палаты представителей США опубликовал налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа. Он в последние годы отказывался их обнародовать.