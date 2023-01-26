Meta объявила в среду вечером, что "отменяет приостановку аккаунтов Трампа" в Facebook и Instagram. Прошло более двух лет после того, как бывшему президенту запретили пользоваться платформами за его роль в подстрекательстве к бунтам и нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Страница политика в Twitter разблокирована еще в ноябре 2022 года по приказу Илона Маска – нового владельца соцсети, недавно объявившего себя республиканцем и призвавшего голосовать за партию.

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Что известно о возвращении в Facebook

Сообщение о восстановлении Трампа появилось через неделю после того, как команда бывшего президента направила письмо с соответствующими требованиями. Она заявляет, что блокировка аккаунта экс-президента "резко исказила и подавила публичный дискурс", поэтому, баллотируясь в президенты, он должен иметь возможность присутствовать в соцсетях наравне с другими кандидатами.

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что компания больше не считает, что учетная запись Трампа представляет такой же "серьезный риск для общественной безопасности", как это было, когда они изначально отстранили его в январе 2021 года. Вместе с тем руководство осознает, что решение будет "жестко раскритиковано" общественностью.

Мы не хотим препятствовать открытым дебатам на наших платформах, особенно в контексте демократических выборов. Люди должны иметь возможность слышать, что говорят политики – хорошее, плохое и безобразное – чтобы сделать осознанный выбор у избирательной урны. Теперь, когда истек 2-летний срок отстранения Трампа, вопрос заключается в том, уменьшился ли серьезный риск для общественной безопасности, существовавший в январе 2021 года, настолько, чтобы разрешить блокировке закончиться,

– пишет в твиттере Ник Клегг.

Соцсеть не сообщает о конкретном дне, когда снимет бан со страниц, суммарно имеющих 58 миллионов подписчиков – 35 миллионов в Facebook и 23 миллиона в Instagram. Однако говорит, что восстановление Трампа будет сопровождаться некоторыми оговорками и ограничениями.

Будут введены усиленные наказания за любые нарушения стандартов сообщества .

. Теперь, когда Трамп опубликует содержимое, нарушающее правила, Meta будет удалять его и блокировать учетную запись на период от одного месяца до двух лет в зависимости от серьезности опубликованного контента.

Что касается другого содержимого, которое технически не нарушает правила, но может рассматриваться как способствующее повторению событий 6 января, Meta говорит, что может ограничить распространение публикаций Трампа – они будут оставаться видимыми на странице, но не будут попадать в новостную ленту других пользователей.

Кроме того, при таких обстоятельствах экс-президент может временно потерять доступ к рекламным инструментам.

Трамп в Twitter

Что касается Twitter, то ранее Дональд Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в соцсеть, даже если его разблокируют, и не сделал там ни одной публикации, когда это произошло в ноябре. То же неоднократно подтверждали некоторые его соратники.

Также выяснилось, что у политика есть договор со своей собственной соцсетью, которую он полноценно запустил в феврале 2022 года. Соглашение требует от него сначала публиковать сообщения в Truth Social. Аналогичные посты могут появиться на других платформах не раньше, чем через шесть часов. Однако понятно, что эти обязательства не запрещают ему вообще пользоваться какими-либо другими платформами.

Как сообщили Rolling Stone два источника, в конце прошлого года Трамп сообщил нескольким близким ему людям, что не хочет продлевать соглашение об эксклюзивности. 18-месячный срок выполнения этого требования истекает в июне — именно тогда, когда начнутся республиканские праймериз.

Дональд Трамп вряд ли откажется от использования Truth Social – это очевидно. Там он не подчиняется никакому контролю и правилам, поскольку сам владеет соцсетью и собрал полностью лояльную аудиторию.

Учитывая отправленное в Meta письмо с требованиями о разблокировке, можно предположить, что если бы Трамп до сих пор был заблокирован в Twitter, то Илон Маск получил бы аналогичное письмо. Несмотря на отсутствие слухов или сливов от источников, можно ожидать, что Трамп не упустит возможности обращаться к аудитории в Twitter и все же вернется, хотя бы на период избирательной кампании.