Вскоре после того, как Маск получил контроль над социальной сетью, он заявил, что не будет восстанавливать никакие заблокированные ранее учетные записи, пока компания не создаст специальный совет модерации контента с "очень разными точками зрения". Теперь еще до появления такого органа предприниматель собирается разблокировать Трампа. Его страница @realDonaldTrump и все твиты полностью видны, но неясно, можно ли войти в аккаунт и что-то публиковать.

Интересно Как защитить свой смартфон от слежки и вирусов: 3 совета о кибербезопасности

Что известно

В пятницу вечером новый владелец компании решил спросить мнение своих фолловеров в Twitter.

Восстановить бывшего президента Трампа,

– написал он, добавив варианты ответов "Да" и "Нет".

51,8% подписчиков нажали первый вариант. В следующем сообщении Маск объявил итоги и добавил: "Vox Populi, Vox Dei", что с латыни переводится как "Голос народа – это голос Бога".

Интересно, что впоследствии после публикации миллиардер сам предположил, что его опрос могли атаковать боты, против которых он неоднократно высказывался и даже угрожал разорвать соглашение о покупке соцсети. Сколько таких ботов могло быть, неясно.

Следует отметить, что подобные опросы в случае Маска часто являются больше анонсами, чем желанием узнать мнение пользователей:

Так, раньше Маск спрашивал, стоит ли ему купить твиттер, а потом оказалось, что он уже это делает.

В ноябре 2021 года он продал 10 процентов акций Tesla после того, как опросил своих подписчиков, и большинство ответили, что ему стоит это сделать. Тогда он написал: "Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни пошел". Но журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что он принял решение продать эти акции еще в сентябре.

По словам Маска, опрос посмотрели более 134 миллионов человек, оставив более 15 миллионов ответов.

Напомним, бывшему президенту Трампа был запрещен доступ к Twitter 8 января 2021 года "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию" после участия Трампа в подстрекательстве беспорядков в Капитолии 6 января. В Twitter тогда заявили, что сообщения Трампа нарушили его правила против героизации насилия. С тех пор посетители его профиля в Twitter могли видеть сообщение "аккаунт приостановлен", но не видели его твиты.

Что говорит Трамп

Сам Дональд Трамп, похоже, не слишком настроен на возвращение. Впоследствии после своего изгнания он объявил о запуске собственной соцсети Truth Social. После первых заявлений Маска о возможном разблокировании бывшего президента, звучавших еще во время подготовки к покупке соцсети, он объявил, что останется на собственном ресурсе вне зависимости от того, пригласят ли его обратно. Теперь с появлением голосования Трамп опубликовал на своей странице его скриншот и сопровождал комментарием: "Голосуйте положительно, но не волнуйтесь, мы никуда не уйдем. Truth Social особенная".



Скриншот со страницы Трампа в Truth Social / Фото The Verge