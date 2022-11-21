Вскоре после того, как Маск получил контроль над социальной сетью, он заявил, что не будет восстанавливать никакие заблокированные ранее учетные записи, пока компания не создаст специальный совет модерации контента с "очень разными точками зрения". Теперь еще до появления такого органа предприниматель собирается разблокировать Трампа. Его страница @realDonaldTrump и все твиты полностью видны, но неясно, можно ли войти в аккаунт и что-то публиковать.
Интересно Как защитить свой смартфон от слежки и вирусов: 3 совета о кибербезопасности
Что известно
В пятницу вечером новый владелец компании решил спросить мнение своих фолловеров в Twitter.
Восстановить бывшего президента Трампа,
– написал он, добавив варианты ответов "Да" и "Нет".
51,8% подписчиков нажали первый вариант. В следующем сообщении Маск объявил итоги и добавил: "Vox Populi, Vox Dei", что с латыни переводится как "Голос народа – это голос Бога".
Интересно, что впоследствии после публикации миллиардер сам предположил, что его опрос могли атаковать боты, против которых он неоднократно высказывался и даже угрожал разорвать соглашение о покупке соцсети. Сколько таких ботов могло быть, неясно.
Следует отметить, что подобные опросы в случае Маска часто являются больше анонсами, чем желанием узнать мнение пользователей:
- Так, раньше Маск спрашивал, стоит ли ему купить твиттер, а потом оказалось, что он уже это делает.
- В ноябре 2021 года он продал 10 процентов акций Tesla после того, как опросил своих подписчиков, и большинство ответили, что ему стоит это сделать. Тогда он написал: "Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни пошел". Но журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что он принял решение продать эти акции еще в сентябре.
По словам Маска, опрос посмотрели более 134 миллионов человек, оставив более 15 миллионов ответов.
Что говорит Трамп
Сам Дональд Трамп, похоже, не слишком настроен на возвращение. Впоследствии после своего изгнания он объявил о запуске собственной соцсети Truth Social. После первых заявлений Маска о возможном разблокировании бывшего президента, звучавших еще во время подготовки к покупке соцсети, он объявил, что останется на собственном ресурсе вне зависимости от того, пригласят ли его обратно. Теперь с появлением голосования Трамп опубликовал на своей странице его скриншот и сопровождал комментарием: "Голосуйте положительно, но не волнуйтесь, мы никуда не уйдем. Truth Social особенная".
Скриншот со страницы Трампа в Truth Social / Фото The Verge