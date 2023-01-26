Meta оголосила в середу ввечері, що "скасовує призупинення облікових записів Трампа" у Facebook та Instagram. Минуло понад два роки після того, як колишньому президенту заборонили користуватися платформами за його роль у підбурюванні до бунтів та нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Сторінка політика в Twitter розблокована ще у листопаді 2022 року за наказом Ілона Маска – нового власника соцмережі, який не так давно оголосив себе республіканцем і закликав голосувати за партію.
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Що відомо про повернення у Facebook
Повідомлення про відновлення Трампа з'явилося через тиждень після того, як команда колишнього президента надіслала лист із відповідними вимогами. Вона заявляє, що блокування акаунта експрезидента "різко спотворило і придушило публічний дискурс", тому, балотуючись у президенти, він повинен мати змогу бути присутнім в соцмережах нарівні з іншими кандидатами.
Президент Meta з глобальних питань Нік Клегг заявив, що компанія більше не вважає, що обліковий запис Трампа становить такий самий "серйозний ризик для громадської безпеки", як це було, коли вони спочатку відсторонили його в січні 2021 року. Разом із тим керівництво усвідомлює що рішення буде "жорстко розкритиковане" громадськістю.
Ми не хочемо перешкоджати відкритим дебатам на наших платформах, особливо в контексті демократичних виборів. Люди повинні мати можливість чути, що говорять політики – хороше, погане і потворне – щоб зробити усвідомлений вибір біля виборчої урни. Тепер, коли минув 2-річний термін відсторонення Трампа, питання полягає в тому, чи зменшився серйозний ризик для громадської безпеки, який існував у січні 2021 року, настільки, щоб дозволити блокуванню закінчитися,
– пише у твітері Нік Клегг.
Соцмережа не повідомляє про конкретний день, коли зніме бан зі сторінок, які сумарно мають 58 мільйонів підписників – 35 мільйонів у Facebook і 23 мільйони в Instagram. Однак каже, що відновлення Трампа буде супроводжуватися деякими застереженнями та обмеженнями.
- Будуть запроваджені посилені покарання за будь-які порушення стандартів спільноти.
- Тепер, коли Трамп опублікує вміст, що порушує правила, Meta видалятиме його і блокуватиме обліковий запис на період від одного місяця до двох років, залежно від серйозності опублікованого контенту.
- Що стосується іншого вмісту, який технічно не порушує правила, але може розглядатися як такий, що сприяє повторенню подій 6 січня, Meta каже, що може обмежити розповсюдження публікацій Трампа – вони залишатимуться видимими на сторінці, але не потраплятимуть в стрічку новин інших користувачів.
- Крім того, за таких обставин експрезиденту можуть тимчасово обмежити доступ до рекламних інструментів.
Трамп у Twitter
Що стосується Twitter, то раніше Дональд Трамп заявляв, що не збирається повертатися в соцмережу, навіть якщо його розблокують, і не зробив там жодної публікації, коли це сталось у листопаді. Те ж саме неодноразово підтверджували деякі його соратники.
Також з'ясувалося, політик має договір зі своєю власною соцмережею, яку він повноцінно запустив у лютому 2022 року. Угода вимагає від нього спочатку публікувати дописи в Truth Social. Аналогічні пости можуть з'явитись на інших платформах не раніше, ніж через шість годин. Однак зрозуміло, що ці зобов'язання не забороняють йому користуватися будь-якими іншими платформами.
Як повідомили Rolling Stone два джерела, наприкінці минулого року Трамп повідомив кільком близьким йому людям, що не хоче продовжувати угоду про ексклюзивність. 18-місячний термін виконання цієї вимоги закінчується в червні — саме тоді, коли почнуться республіканські праймеріз.
Дональд Трамп навряд чи відмовиться від використання Truth Social – це очевидно. Там він не підкоряється жодному контролю та правилам, оскільки сам володіє соцмережею та зібрав повністю лояльну аудиторію.
З огляду на надісланий в Meta лист із вимогами про розблокування, можна припустити, що якби Трамп і досі був заблокований в Twitter, то Ілон Маск отримав би аналогічний лист. Попри відсутність якихось чуток чи зливів від джерел, можна очікувати, що Трамп не впустить можливості звертатися до аудиторії в Twitter і все ж повернеться, хоча б на період виборчої кампанії.