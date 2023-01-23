Джерело заявляє, що відразу кілька джерел вказали на Росію, як джерело атаки. На їхню думку, Москва хоче використати колишніх військовослужбовців французької армії для поширення пропаганди. Ба більше, високопоставлений офіцер каже, що це вже відбувається.

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Що сталося

За інформацією BFMTV, у грудні хакери атакували сервери, програмне забезпечення та бази даних ONACVG (Національне управління у справах ветеранів та жертв війни). Збройним силам знадобився місяць, щоб зупинити напад. Спосіб, який обрали злочинці, начебто був використаний вперше проти Міністерства Збройних Сил Франції.

Хакери підібралися до конфіденційного файлу – картки ветерана. Міністерство не надає офіційної інформації з цього приводу, але, за словами полковника Мішеля Гойї, консультанта з питань оборони BFMTV, у цих файлах серед іншого можна знайти номери телефонів учасників бойових дій і колишніх солдатів, які дозволяють росіянам "вийти на контакт з військовослужбовцями французької армії".

Віцеадмірал Патрік Шевальєро (Patrick Chevallereau) 18 січня опублікував колонку для французького видання Le Journal du Dimanche. Він вийшов під заголовком: "Увага, колишні французькі військові сприяють інтересам Кремля".

Серед підозрюваних у тісних зв'язках з Москвою:

Полковник Жак Хогард (Jacques Hogard) , який дуже активний у соціальних мережах і регулярно ділиться твітами посольства Росії у Франції.

, який дуже активний у соціальних мережах і регулярно ділиться твітами посольства Росії у Франції. Полковник Ален Корвес (Alain Corvez) , який був у складі спостерігачів, відправлених на Донбас для спостереження за організованими Росією псевдореферендумами.

, який був у складі спостерігачів, відправлених на Донбас для спостереження за організованими Росією псевдореферендумами. Підполковник жандармерії та член Національного об'єднання (RN) Жан-Мішель Каденас (Jean-Michel Cadenas) , який раніше публікував допис у Twitter, стверджуючи, що посол Франції в Україні подав у відставку, що було цілковитою неправдою.

, який раніше публікував допис у Twitter, стверджуючи, що посол Франції в Україні подав у відставку, що було цілковитою неправдою. Колишній військовий Ксав'є Моро (Xavier Moreau), який "став прессекретарем Кремля". За даними Challenges, він отримав російське громадянство і ретранслював промову Путіна через Youtube-канал, який був закритий наприкінці 2022 року.

Шевальєро вважає, що такий підхід створює ілюзію достовірності й легітимності російської пропаганди, допомагаючи просувати її в Європі.