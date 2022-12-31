После обнародования налоговой отчетности Трамп заявил о "ужасных последствиях" этого решения для нации. Речь идет об отчетах экс-президента за последние шесть лет.

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Какие схемы прорабатывал экс-президент США

В Конгрессе отмечают, что именно эти налоговые отчеты Трамп долго пытался сохранить в тайне, поскольку снова претендует на высокий пост в Белом доме в 2024 году.

Демократы комитета Палаты представителей обнародовали отчеты экс-президента за 2015-2020 годы. Почти 6000 страниц записей включает более 2700 страниц личных отчетов Трампа и его супруги Мелани Трамп, а также более 3000 страниц отчетов его бизнеса.

Эти данные будут предоставлены журналистам-расследователям и налоговым экспертам для углубленного изучения. Эти люди смогут пролить свет на состояние Трампа и схемы, по которым он уменьшал свои налоговые обязательства.

Записи показывают, что доходы и налоговые обязательства Трампа резко колебались с 2015 по 2020 год, во время избирательной гонки и его первой каденции президентства. Он и его жена требовали больших отчислений и компенсации ущерба, на самом деле платили незначительный налог на прибыль в течение нескольких лет.

К примеру, за первые три года президентства Дональд Трамп выплатил 1 100 000 долларов как федеральные налоги. Однако 2020 год стал для него годом значительных финансовых потерь в результате рецессии, и он не платил налоги в федеральную казну. В 2017 году, в первый год президентства, он выплатил государству всего 750 долларов, списав многомиллионные потери.

Списание доходов за счет разных коммерческих расходов и потерь предусмотрено американским налоговым законодательством и к этому способу снижения налогов прибегают практически все американцы, ведущие предпринимательскую деятельность.

Но в налоговых декларациях Дональда Трампа, согласно комиссии по налогообложению, содержится несколько сомнительных статей расходов, требующих дальнейшего изучения налоговой инспекцией.

Как отреагировал Трамп

В ответ Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они обнародовали его налоги в надежде использовать их как политическое оружие.

Демократы не должны были этого делать, Верховный суд не должен был этого одобрять, и это приведет к ужасающим вещам для многих людей. Большой раскол США теперь станет гораздо глубже,

– ответил Трамп.

По словам Трампа, эти декларации еще раз показывают, "что ему следует гордиться успешным использованием амортизации и других налоговых вычетов как стимула для создания тысяч рабочих мест и отличных структур и предприятий".

В ответ Палата представителей приняла законопроект, который потребует проверки налоговых деклараций любого президента.

Республиканцы решительно выступили против закона, выразив опасения, что закон, требующий проведения аудита, нарушит конфиденциальность налогоплательщиков и может привести к тому, что аудиты будут использоваться в политических целях.

Примите во внимание! Трамп как бизнесмен, впервые занявший государственный пост, стал первым за десятилетие кандидатом в президенты и затем президентом, не публиковавшим свои налоговые декларации. Месяц назад Верховный суд США после нескольких лет судебных разбирательств принял решение в пользу Комитета.