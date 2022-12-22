Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в очередной раз предпринял попытку унизить Украину. Он опубликовал возмутительный твит с Зеленским.
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Как реагирует сеть на очередной зашквар Трампа-младшего
Трамп-младший сменил фотографию с Владимиром Зеленским, сделанную после того, как тот передал американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута с подписями воинов.
Сын Трампа сделал коллаж, на котором рядом с Зеленским был дорисован голый сын Джо Байдена Хантер Байден.
На пост Трампа-младшего отреагировали многие известные личности, в частности волонтер Мелания Подоляк, блоггер и активист Сергей Стерненко, а также многие другие.
Коллаж, опубликовавший сын экс-президента США / Фото с твиттера Трампа-младшего
- "Осмеивать людей, отдающих жизнь за Родину, и своего главнокомандующего как человека, который никогда не служил в армии. Это просто показывает, как много вы понимаете в самопожертвовании и патриотизме. Надеюсь, ветераны войны США примут это во внимание. Папа должен быть горд. ", – написала Мелания Подоляк.
- "Надеюсь, россияне дадут тебе за это водки", – ответил Сергей Стерненко.
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Предыдущий скандал Трампа-младшего
- В начале декабря сын экс-президента США резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского и украинского правительства из-за санкций против пророссийских деятелей УПЦ МП.
- "Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также отбирает храмы Украинской православной церкви и арестовывает священников (возможно, поэтому для демократов он – суперзвезда). Он – это вполне о свободе, ребята. Отправим ему еще 100 миллиардов долларов без отчетности", – написал тогда он в своем твиттере.
- Дональд Трамп-младший также призвал прекратить помогать Украине после данных о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской системой ПВО. Он получил волну возмущения подписчиков.