Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший вкотре зробив спробу принизити Україну. Він опублікував обурливий твіт з Зеленським.

Варте уваги Вперше за кордон після вторгнення: все, що відомо про візит Зеленського до США

Як реагує мережа на черговий зашквар Трампа-молодшого

Трамп-молодший змінив фотографію з Володимиром Зеленським, яку було зроблено після того, як той передав американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів.

Син Трампа зробив колаж, на якому поруч із Зеленським був домальований голий син Джо Байдена Хантер Байден.

На пост Трампа-молодшого відреагували багато відомих особистостей, зокрема волонтер Меланія Подоляк, блогер та активіст Сергій Стерненко, а також багато інших.



Колаж, який опублікував син експрезидента США / Фото з твітера Трампа-молодшого

"Висміювати людей, які віддають життя за Батьківщину, і свого головнокомандувача як людину, яка ніколи не служила в армії. Це просто показує, як багато ви розумієте у самопожертві та патріотизмі. Сподіваюся, ветерани війни США візьмуть це до уваги. Тато має бути гордий", – написала Меланія Подоляк.

"Сподіваюся, росіяни дадуть тобі за це горілки", – відповів Сергій Стерненко.

Як реагують на пост Трампа у мережі: дивіться фото

Попередній скандал Трампа-молодшого