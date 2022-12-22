Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший вкотре зробив спробу принизити Україну. Він опублікував обурливий твіт з Зеленським.
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Трамп-молодший змінив фотографію з Володимиром Зеленським, яку було зроблено після того, як той передав американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів.
Син Трампа зробив колаж, на якому поруч із Зеленським був домальований голий син Джо Байдена Хантер Байден.
На пост Трампа-молодшого відреагували багато відомих особистостей, зокрема волонтер Меланія Подоляк, блогер та активіст Сергій Стерненко, а також багато інших.
Колаж, який опублікував син експрезидента США / Фото з твітера Трампа-молодшого
- "Висміювати людей, які віддають життя за Батьківщину, і свого головнокомандувача як людину, яка ніколи не служила в армії. Це просто показує, як багато ви розумієте у самопожертві та патріотизмі. Сподіваюся, ветерани війни США візьмуть це до уваги. Тато має бути гордий", – написала Меланія Подоляк.
- "Сподіваюся, росіяни дадуть тобі за це горілки", – відповів Сергій Стерненко.
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Попередній скандал Трампа-молодшого
- На початку грудня син експрезидента США різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського та українського уряду через санкції проти проросійських діячів УПЦ МП.
- "Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також відбирає храми Української православної церкви та заарештовує священників (можливо, тому для демократів він – суперзірка). Він – це цілком про свободу, хлопці. Відправмо йому ще 100 мільярдів доларів без жодної звітності", – написав тоді він у своєму твітері.
- Дональд Трамп-молодший також закликав припинити допомагати Україні після даних про те, що ракета, яка впала в Польщі, могла бути випущена українською системою ППО. Він отримав хвилю обурення від підписників.