Після відвідин Бахмута, Зеленський одразу вирушив до США. Це перший візит президента України за кордон від 24 лютого. 24 канал зібрав усе, що відомо про поїздку глави держави.

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Полетів до США після відвідин Бахмута

Зауважимо, що про поїздку Зеленського спочатку повідомляли західні ЗМІ. Зранку прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив цю інформацію. Ясна річ, зробили це з певною затримкою, щоб гарантувати безпеку пересування глави держави.

Під час свого візиту Володимир Зеленський особисто зустрінеться з колегою Джо Байденом. Під час зустрічі обговорять всебічну співпрацю України та США. Зокрема, порушуватимуть питання зміцнення стійкості й обороноздатності нашої держави. Крім того, мовитиметься про підтримку суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності.

Також у планах Зеленського – виступ з промовою перед спільним засіданням двох палат Конгресу США. Крім того, він проведе низку двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю США та України. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей,

– зазначив президент.



Що робитиме Зеленський під час візиту до США / Інфографіка 24 каналу

Детальніше про плани візиту

Як зазначив журналіст "Голосу Америки" Остап Ярош, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Його зробили у середу 14 грудня, але лише на днях українська сторона його підтвердила.

Увага! Нагадуємо, що це перша поїздка президента України за кордон від початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський пробуде у США неповний день. З міркувань безпеки повний маршрут і склад делегації не розкривають. Відомо лише, що в очільника держави буде дуже насичений графік.

Відомо, що в обід президент України зустрінеться у Білому домі з Джо Байденом. Після цього українська делегація зустрінеться з командою США з нацбезпеки, а також представниками американського уряду. А вже після цього запланована пресконференція та спілкування з представниками преси.

На вечір у президента України запланований виступ зі спеціальним зверненням перед Конгресом. Нагадаємо, що перед тим Ненсі Пелосі розіслала своїм колегам листа, в якому попрохала особисто прибути на сесію.

У Білому домі наголосили, що Байден під час спілкування з Зеленським не закликатиме до переговорів з Росією. Ба більше, він продовжує працювати разом з Конгресом, щоб позиція України на полі бою цієї зими була сильнішою. Тож ця зустріч голів двох держав – демонстрація солідарності, підтримки, а також координації дій.

Що відомо про безпеку Зеленського

У Білому домі чудово розуміють, що Росія несе загрозу у будь-якому куточку світу. Тож питанню безпеки приділили достатньо уваги. Зокрема, проводили консультації з Володимиром Зеленським, щоб звести до нуля всі ризики. Щоб у нього була можливість на короткий проміжок часу завітати до США з візитом.

В адміністрації запевняють, що остаточне рішення ухвалював сам Зеленський. Представник Білого дому зазначив, що глава держави визначив наявні параметри безпеки як ті, що відповідають його потребам. Особливо, з урахуванням потенційної загрози з боку Росії.

Ви знаєте, Росія продовжуватиме робити те, що робить Росія. І ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо. І це не перешкоджатиме нашій підтримці України,

– наголосили у Білому домі.

В адміністрації підкреслили, що візит Зеленського має одну мету: захистити інтереси як свого народу, так і держави.

У США підтвердили новий пакет військової допомоги

Перед зустріччю Зеленського з Байденом, у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні. Він надзвичайно важливий, адже до нього входять системи ППО Patriot, які наша держава просила передати упродовж місяців. Ба більше, цим питанням особисто займався Зеленський.

Новий пакет буде спрямований на захист України від російських ракетних ударів. Адже у США бачать і чудово розуміють, що Росія прагне занурити Україну у темряву. Загальний розмір допомоги 1,8 мільярда доларів, а міститиме вона:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger.

У США наголосили, що не просто передають Україні батарею Patriot. Вони ще й навчатимуть українських військових керувати нею у третій країні. У Білому домі підкреслюють, що Patriot стане "критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України".