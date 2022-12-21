Як Вашингтон готується до приїзду Зеленського
Біля будівлі Капітолія повісили державний прапор України поруч з американським прапором. Також український стяг майорить на центральній вулиці – Пенсільванія-авеню.
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До приїзду Зеленського готуються не лише в урядовому кварталі. Прості американці у твітері також виставляють фотографії з українським прапором на своїх домівках. Таким способом громадяни США хочуть показати українцям свою підтримку.
Працівники встановлюють український прапор біля Капітолія / Фото Sky News
Центральну вулицю Вашингтона готують до приїзду Зеленського / Фото Джес Рабінович
Американські громадяни підтримують Україну! У всьому моєму районі люди вивішують український прапор після огидного вторгнення Росії,
– пишуть користувачі у твітері.
Американці хочуть показати свою підтримку / Фото Лізи Енн
Зеленський вперше вирушив за кордон: що відомо
- 21 грудня президент України вперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну поїхав за кордон. Відомо, що у США політика запросив Джо Байден.
- В обід українського президента помітили на вокзалі у Польщі, а далі він вирушив літаком у США. Поїздку не анонсували на загал з міркувань безпеки.
- Відомо, що у США Зеленський зустрінеться з Байденом та виступить перед Конгресом.
- За даними ЗМІ, глава Білого дому готується оголосити про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть потужні системи ППО Patriot.