Як Вашингтон готується до приїзду Зеленського

Біля будівлі Капітолія повісили державний прапор України поруч з американським прапором. Також український стяг майорить на центральній вулиці – Пенсільванія-авеню.

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До приїзду Зеленського готуються не лише в урядовому кварталі. Прості американці у твітері також виставляють фотографії з українським прапором на своїх домівках. Таким способом громадяни США хочуть показати українцям свою підтримку.



Працівники встановлюють український прапор біля Капітолія / Фото Sky News



Центральну вулицю Вашингтона готують до приїзду Зеленського / Фото Джес Рабінович

Американські громадяни підтримують Україну! У всьому моєму районі люди вивішують український прапор після огидного вторгнення Росії,

– пишуть користувачі у твітері.



Американці хочуть показати свою підтримку / Фото Лізи Енн

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