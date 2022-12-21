Поки що ЗМІ не повідомляють деталей про те, де приземлився борт президента. Володимир Зеленський вирушить на зустріч із Джо Байденом.

Зверніть увагу Вперше за кордон після вторгнення: все, що відомо про візит Зеленського до США

Графік візиту президента України

О 21:00 за Київським часом відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Білому домі, а через пів години лідери розпочнуть прямі переговори.

За підсумками перемовин о 23:30 розпочнеться спільна пресконференція президентів України та США.

О 1:15 за Києвом глава держави прибуде до Конгресу США, а о 2:30 Володимир Зеленський виступить зі зверненням до обох палат. Одразу після виступу президент має вирушити назад до України.

Як президент летів до США

Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що поїздку президента забезпечував американський військовий літак.

Обидві країни розпочали вживати безпекових заходів одразу після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Вашингтон.

За даними ЗМІ, Зеленський спершу прибув потягом до Польщі у Перемишль, неподалік від польсько-українського кордону. Згодом він вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи безпосередньо до Вашингтона. Президента України бачили з пані послом США в Україні Бріджит Брінк.

Головне про візит Зеленського до США

20 грудня президент України відвідав Бахмут – найгарячішою точкою на лінії фронту. Увечері того ж дня американські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення й вирушить до США.

На тлі візиту українського лідера у США анонсували наймасштабніший пакет військової допомоги. Розмір допомоги сягатиме 1,8 мільярда доларів. Вона міститиме вона:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger.

Варто відзначити, що переговори щодо надання Patriot були досить тривалими і їх з Білим домом вів особисто президент Володимир Зеленський.