На цю подію вже відреагували в Німеччині. Речник уряду Штеффен Хебештрайт привітав візит Зеленського до США.

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Поїздка Зеленського – "обнадійлива"

У Федеральному уряді зраділи тому, що США анонсували постачання ЗРК Patriot в Україну. Хебештрайт назвав це "дуже хорошим, обнадійливим знаком" того, що український президент тепер може залишити свою країну для візиту до США.

Водночас речник додав, що наразі візит Зеленського до Німеччини не планується.

Як заявив Хебештрайт, Сполучені Штати заздалегідь узгодили передачу Patriot із "близькими союзниками".

Коли Німеччина передасть танки

Щодо можливості оголошення передачі танків Leopard, то речник зазначив, що наразі планів щодо танків немає.

Він нагадав 3 принципи німецького уряду:

підтримувати Україну всіма силами,

не допустити прямого протистояння Росії і НАТО,

не діяти в таких питаннях одноосібно.

Гебештрайт нагадав, що досі жодна країна не надала Україні танки західного зразка та що він не бачить ознак, що це станеться найближчим часом. Водночас він підкреслив, що ситуація розвивається "дуже динамічно", тому все ще може змінитись на користь України.

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