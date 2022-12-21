На это событие уже отреагировали в Германии. Представитель правительства Штеффен Хебештрайт поздравил визит Зеленского в США.
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Поездка Зеленского – "обнадеживающая"
В Федеральном правительстве обрадовались тому, что США анонсировали поставки ЗРК Patriot в Украину. Хебештрайт назвал это "очень хорошим, обнадеживающим знаком" того, что украинский президент теперь может покинуть свою страну для визита в США.
В то же время представитель добавил, что в настоящее время визит Зеленского в Германию не планируется.
Как заявил Хебештрайт, Соединенные Штаты заранее согласовали передачу Patriot с "близкими союзниками".
Когда Германия передаст танки
Что касается возможности объявления передачи танков Leopard, то представитель отметил, что пока планов по танкам нет.
Он напомнил 3 принципа германского правительства:
- поддерживать Украину всеми силами,
- не допустить прямого противостояния России и НАТО,
- не действовать в таких вопросах единолично.
Гебештрайт напомнил, что до сих пор ни одна страна не предоставила Украине танки западного образца и что он не видит признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В то же время, он подчеркнул, что ситуация развивается "очень динамично", поэтому все еще может измениться в пользу Украины.
Позиция Германии по поводу войны в Украине: основное
- Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину, но не будет передавать танки западного образца в одностороннем порядке.
- Снабжение танков Украине пока остается темой табу для стран Запада. Еще ни одна страна не отважилась передать Украине танки современного образца. До этого в Украину передавали только советские танки.
- В Германии запланировали построить завод по производству боеприпасов, в том числе тех, в которых нуждается Украина.
- Германия не планирует передавать Украине ПВО Patriot из-за недостаточного их количества располагает. После трех Patriot, дислоцированных в Польше, Германия пока не располагает другими системами этого типа.