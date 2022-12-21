На это событие уже отреагировали в Германии. Представитель правительства Штеффен Хебештрайт поздравил визит Зеленского в США.

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Поездка Зеленского – "обнадеживающая"

В Федеральном правительстве обрадовались тому, что США анонсировали поставки ЗРК Patriot в Украину. Хебештрайт назвал это "очень хорошим, обнадеживающим знаком" того, что украинский президент теперь может покинуть свою страну для визита в США.

В то же время представитель добавил, что в настоящее время визит Зеленского в Германию не планируется.

Как заявил Хебештрайт, Соединенные Штаты заранее согласовали передачу Patriot с "близкими союзниками".

Когда Германия передаст танки

Что касается возможности объявления передачи танков Leopard, то представитель отметил, что пока планов по танкам нет.

Он напомнил 3 принципа германского правительства:

поддерживать Украину всеми силами,

не допустить прямого противостояния России и НАТО,

не действовать в таких вопросах единолично.

Гебештрайт напомнил, что до сих пор ни одна страна не предоставила Украине танки западного образца и что он не видит признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В то же время, он подчеркнул, что ситуация развивается "очень динамично", поэтому все еще может измениться в пользу Украины.

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