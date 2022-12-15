Такое строительство завода необходимо для автономной поставки боеприпасов. Прогнозируют, что линии по производству боеприпасов могут быть готовы уже в январе 2023 года.

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Первые поставки – летом следующего года

По словам представителя концерна Rheinmetall, на заводе предполагается производство боеприпасов калибрами 20-35 мм. При этом само производство может начаться в июне 2023 года, а в июле оборонный концерн сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

Более того, по словам представителя концерна, Украина сможет получить до 300 тысяч боеприпасов, если правительство Германии направит соответствующий заказ.

На заводе же основное внимание направлено на возобновление снабжения боеприпасами Германии. В таких условиях оно будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Отметим, что место строительства нового завода публично не сообщается.

Обратите внимание! Как сообщает DW, в ближайшие годы в Германии планируют потратить более 20 миллиардов евро на боеприпасы.

Отказ Швейцарии на реэкспорт боеприпасов

Германия до конца сентября передала Украине 30 обещанных зенитных установок Gepard, которые сейчас помогают нашей армии уничтожать врага. Однако из-за высокой интенсивности боевых действий 60 тысяч снарядов, которые передали вместе с "Гепардами", оказалось мало. А для поставки новых – нужно соответствующее разрешение, ведь производятся они именно в Швейцарии.

Однако власти Швейцарии, ссылаясь на нейтралитет, уже дважды отказали в реэкспорте в Украину боеприпасов для ЗСУ Gepard. В Берне объяснили, что по закону Швейцарии запрещается экспорт оружия в страны, где идут вооруженные конфликты.

Так, впервые такой отказ прозвучал еще в начале лета, когда Берлин попросил разрешения на реэкспорт в Украину 12 400 таких снарядов. Второй раз Швейцария отказала Германии осенью, хотя в запросе подчеркнули необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевое значение для экспорта зерна.