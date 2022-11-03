До сентября 2022 года Германия передала Украине все 30 обещанных ВСУ "Гепард". Однако вместе с ними передали боеприпасы на 60 тысяч выстрелов, чего достаточно мало, особенно учитывая скорострельность установки.

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Во всем виноват нейтралитет

Однако Германия не имеет права передавать Украине новые боеприпасы швейцарского производства для ВСУ "Гепард". Как объяснил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, все из-за нейтралитета страны.

Именно из-за него Швейцария запрещает передавать Украине производимые ею боеприпасы, и именно из-за него Германия не может продолжать дальнейший экспорт этих боеприпасов. Как пояснил министр экономики Ги Пармелен, швейцарское законодательство запрещает экспорт в страны, находящиеся в вооруженном конфликте.

Однако 20 октября Владимир Зеленский встретился с президентом страны и подчеркнул, что в современных реалиях сохранять нейтралитет невозможно. В ходе своей встречи президенты обсудили взаимодействие стран в ответ на террор России.

Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во время вызовов безопасности всего нашего континента и человечности.

– заявил Зеленский.

Германия пытается найти решение

Однако Германия все же пыталась найти решение в этой ситуации. Да, в начале лета она спрашивала Берн, может ли доставить Киеву 12 400 боеприпасов для ВСУ "Гепард". Однако уже тогда Швейцария отклонила этот запрос, ссылаясь на требование нейтралитета.

После этого министр обороны Кристине Ламбрехт недавно снова написала письмо в Швейцарию, в котором попросила разрешения на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для "Гепарда". Она также подчеркнула, что боеприпасы необходимы для защиты критической инфраструктуры и портов Украины, которые являются ключевыми для экспорта зерна.

Как сообщили в "Spiegel", также в своем последнем письме в Швейцарию Кристине Ламбрехт сообщила об острой "нехватке боеприпасов" из-за интенсивного использования установки против российских беспилотников и крылатых ракет.

Помощь Швейцарии Украине: последние новости

Однако, несмотря на свой нейтралитет, Швейцария все же помогает нашему государству гуманитарно и финансово. В частности, на гуманитарную помощь страна уже выделила 0,1 миллиарда евро.

Также страна выделит 100 миллионов швейцарских франков (около 101,4 миллиона евро) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которая была повреждена или разрушена в результате ракетных обстрелов России.

Также Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана. Они были введены, в частности, и через поставку оружия в Россию.

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