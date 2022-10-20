Соответствующую информацию Владимир Зеленский обнародовал 20 октября. По данным президента Украины, визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет.
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Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во время вызовов безопасности всего нашего континента и человечности.
– заявил Зеленский.
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Президент Украины поблагодарил Игнацио Кассису за:
- принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины;
- и поддержку Швейцарией санкционных пакетов ЕС.
Лидер Швейцарии написал, что вернулся в Украину спустя год после последнего визита.
Цель – получить картину военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительных работ по восстановлению страны,
– заявил Игнацио Кассис.
Также Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии заявил, что ожидает от Швейцарии поддержки наших шагов в ответ на то, что Иран продает России дроны. Президент Украины отметил, что:
- Россия перешла на новый этап эскалации и расширила террор против украинских городов, а также ракетный террор с применением иранских ударных дронов;
- несмотря на это, настоящие друзья украинцев, смелые друзья и свободы, сегодня с нами;
- благодарен странам лично.
По данным Шмыгаля:
- Кассис сообщил, что Швейцария готовит новый пакет гуманитарной помощи для украинцев;
- Украина и Швейцария подписали договоренности о сотрудничестве в сфере поиска пропавших без вести;
- более того, в 2022 – 2023 годах государство планирует поставлять Украине специальное оборудование, которое будет способствовать работе государственного экспертно-криминалистического центра.
Стоит вспомнить, что Швейцария, несмотря на нейтралитет, приняла решение выделить 6 миллиардов евро на закупку 36 истребителей F-35 из Соединенных Штатов. Техника должна поступить к 2030 году.
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