Відповідну інформацію Володимир Зеленський повідомив 20 жовтня. За даними президента України, візит Ігнаціо Кассіса свідчить про неможливість зберігати нейтралітет.
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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії
Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності,
– заявив Зеленський.
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Президент України подякував Ігнаціо Кассісу за:
- принципове засудження злочинної спроби анексії територій України;
- та підтримку Швейцарією санкційних пакетів ЄС.
Лідер Швейцарії написав, що повернувся в Україну через рік після останнього візиту.
Мета – отримати картину воєнної ситуації, гуманітарної ситуації та підготовчих робіт для відбудови країни,
– заявив Ігнаціо Кассіс.
Також Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Швейцарії заявив, що очікує від Швейцарії підтримки наших кроків у відповідь на те, що Іран продає Росії дрони. Президент України відзначив, що:
- Росія перейшла до нового етапу ескалації і розширила терор проти українських міст, а також ракетний терор із застосуванням іранських ударних дронів;
- попри це, справжні друзі українців, сміливі друзі України і свободи, сьогодні з нами;
- вдячний країнам особисто.
Президент Швейцарії приїхав у Київ / Фото ОП
Швейцарія допомагатиме Україні
Прем'єр Денис Шмигаль відзначив, що візит президента Швейцарії на фоні атак Росії – це сміливий прояв підтримки. За даними Шмигаля:
- Кассіс повідомив, що Швейцарія готує новий пакет гуманітарної допомоги для українців;
- Україна та Швейцарія підписали домовленості про співпрацю у сфері пошуку зниклих безвісти;
- ба більше, у 2022 – 2023 роках держава планує постачати Україні спеціальне обладнання, що сприятиме роботі державного експертно-криміналістичного центру.
Варто пригадати, що Швейцарія, попри нейтралітет, схвалила рішення виділити 6 мільярдів євро на закупівлю 36 винищувачів F-35 зі Сполучених Штатів. Техніка має надійти до 2030 року.
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