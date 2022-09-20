Попри нейтралітет, країна вирішила посилити свою авіацію. Крім, власне, придбання винищувачів до угоди входять додаткове обладнання, озброєння та боєприпаси до нього, матеріально-тилове забезпечення, підготовка військовослужбовців і тренувальні системи.

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В угоди були опоненти

В угоди між Швейцарією та США були й противники, які вимагали проведення референдуму й переконували, що літаки обійдуться країні надто дорого та можуть надійти із затримкою.

Водночас влада країни апелювала до результатів референдуму, який відбувся у 2020 році. Тоді понад половина громадян підтримала виділення 6 мільярдів євро на купівлю літаків.

Крім того, Швейцарія уклала з Lockheed Martin окрему угоду про співпрацю із промисловістю вартістю близько 2,9 мільярда франків.

Швейцарська авіація має бойовий досвід, попри нейтралітет

Швейцарія відома усім як країна, яка зберігає нейтралітет з часів наполеонівських війн у Європі на початку ХІХ століття. Однак у часи Другої світової війни вберегти нейтралітет було важче.

Наприклад, у 1940 році відбулося кілька повітряних боїв між швейцарською та німецькою авіацією. Ситуація почала загострюватися після вторгнення Німеччини до Франції – нацистська авіація чимало разів порушувала повітряний простір Швейцарії. З відносно мінімальними втратами швейцарська авіація перемагала у повітряних сутичках.

На тлі цих зіткнень у Німеччині ухвалили план захоплення Швейцарії, через що країні довелося змінювати стратегію. Швейцарська авіація більше не збивала німецькі літаки, а країна реалізувала план оборони "Національний Редут" – створення умов, за яких окупація країни ставала б для противника дуже дорогою та беззмістовною справою.

Однак Німеччині та Швейцарії вдалося досягти компромісу, таким чином остання змогла зберегти нейтралітет.

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