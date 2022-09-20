Про це заявив представник Пентагону США під час закритої зустрічі з журналістами. Слова чиновника опублікував журналіст Foreign Policy Джек Деч.

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Що у Пентагоні кажуть про ситуацію в Україні та постачання зброї

У Пентагоні відзначили, що зараз Україна отримує від міжнародних партнерів танки радянського зразка. Причина цього проста – українські війська уже вміють їх ефективно використовувати. Водночас отримання сучасних танків вимагає належних умов утримання.

Американський чиновник запевнив, що ці танки уже "на столі", однак Україна отримає їх як тільки доведе, що зможе їх утримати та обслуговувати.

Щодо ситуації на фронті, то у Пентагоні кажуть, що після успішного контрнаступу ЗСУ серед окупантів зросла кількість тих, хто відмовляється воювати. Тому для бодай якогось поповнення живої сили пвк "вагнер" посилено проводить агітацію серед ув'язнених.

У США слідкують за ситуацією на фронті – там відзначили бої за Лиман, які тривають, та російські удари по критичній інфраструктурі України. Однак у Пентагоні наголосили, що за майже 7 місяців війни росія так і не досягла жодної з цілей.

Україна отримає NASAMS

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 16 вересня заявив, що передача NASAMS в Україну є питанням декількох місяців. Йдеться про дві батареї. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що про "закрите небо" в контексті надання Україні цих систем говорити ще рано, оскільки для цього необхідно розмістити достатню кількість батарей по всій країні. Однак NASAMS суттєво посилить ППО України.

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