Об этом заявил представитель Пентагона США в ходе закрытой встречи с журналистами. Слова чиновника опубликовал журналист Foreign Policy Джек Деч.

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Что в Пентагоне говорят о ситуации в Украине и поставках оружия

В Пентагоне отметили, что сейчас Украина получает от международных партнёров танки советского образца. Причина этого проста – украинские войска уже умеют их эффективно использовать. В то же время получение современных танков требует надлежащих условий содержания.

Американский чиновник заверил, что эти танки уже "на столе", однако Украина получит их, как только докажет, что сможет их содержать и обслуживать.

Что касается ситуации на фронте, то в Пентагоне говорят, что после успешного контрнаступления ВСУ среди оккупантов возросло количество отказывающихся воевать. Поэтому для пополнения живой силы чвк "вагнер" активно проводит агитацию среди заключенных.

В США следят за ситуацией на фронте – там отметили продолжающиеся бои за Лиман и российские удары по критической инфраструктуре Украины. Однако в Пентагоне подчеркнули, что за почти 7 месяцев войны россия так и не достигла ни одной из целей.

Украина получит NASAMS

Представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер 16 сентября заявил, что передача NASAMS в Украину является вопросом нескольких месяцев. Речь идет о двух батареях. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что о "закрытом небе" в контексте предоставления Украине этих систем говорить еще рано, поскольку для этого необходимо разместить достаточное количество батарей по всей стране. Однако NASAMS существенно усилит ПВО Украины.

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