Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, чтобы говорить о существенном усилении ПВО, нужно несколько комплексов NASAMS.

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Радиус действия NASAMS до 40 километров

Юрий Игнат объяснил, что комплексы следует рассредоточить по всей территории страны, чтобы получить эффективную работу ПВО.

Комплексы NASAMS могли бы усилить действующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей, которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты.

– сказал он.

Также Юрий Игнат отметил, что на данный момент вряд ли можно говорить, что у Украины будет много этих комплексов, потому что "не все сразу".

"Это только первый шаг предоставления Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по "протоптанной тропинке", возможно, будем обновлять эшелон ПВО", – добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

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Игнат подчеркнул, что этот комплекс не дальнобойный, а радиус его действия до 40 километров. Также он назвал преимущества NASAMS.

Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, которые способны поражать ракеты, в том числе оперативно-тактические комплексы.

– резюмировал представитель Воздушных сил.

Когда Украина получит NASAMS

Представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер 16 сентября заявил, что передача NASAMS в Украину является вопросом нескольких месяцев. Речь идет о двух батареях. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

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Заявлению генерала Райдера предшествовало официальное сообщение Пентагона в конце лета. Тогда в Минобороны США впервые подтвердили, что предоставят Украине две зенитно-ракетные системы NASAMS.

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