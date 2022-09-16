Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил, что россияне используют иранские дроны Shahed-136.

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Чтобы сбивать такие беспилотники, Украине нужны дополнительные системы

В Военно-воздушных силах ВСУ отметили, что иранские дроны достаточно сложно сбивать.

Понятно, что цель очень сложна. Чтобы сбивать именно такие цели, требуются дополнительные системы. Кроме того, нужна опять же бдительность наших воинов,

– заявил Игнат.

В Украине, вероятно, сбили 2 иранских беспилотника

13 сентября появилась информация, что в Купянском районе заметили ударный БПЛА Ирана . Вероятно, его использовали русские войска в войне против Украины. Согласно внешнему виду элементов крыла уничтоженного беспилотника, он иранский. Речь идет о дальнобойном БпЛА-камикадзе Shahed-136.

16 сентября правоохранители уже второй раз задокументировали , что российская армия использует иранские БпЛА. В частности, в Никополе Днепропетровской области обнаружили остатки БПЛА Shahed-136 (по российской маркировке – "Герань-2").

Иран передал россии беспилотники: что известно

В США в июле сообщили, что у Белого дома есть информация о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники . В ответ глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не будет поставлять россии оружие , в том числе беспилотники.

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В середине июля путин встретился с лидером исламской революции в Иране Сейед Али Хосейни Хаменеи. Вероятно, диктатор лично ездил в Иран договариваться по поводу беспилотников.

Уже в начале августа американский Институт изучения войны сообщал, что Иран мог отправить БПЛА в Россию для полевых испытаний. Там также заявили, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку кремля .

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Впоследствии в США сообщили, что кафиры начали тренировку с иранскими беспилотниками .

30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам , что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома в начале августа и уже доставили их в Россию.

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