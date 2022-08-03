Такие решения о сотрудничестве Ирана и России могли быть решением их соглашения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в заключении за 2 августа.

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Иранские беспилотники уже могут быть в России

Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35,

– говорится в сообщении.

В Институте отмечают, что этот факт совпадает с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества. Они хотят обойти международные санкции против себя и поддержать войну в Украине.

Иран может получить российские Су-35

Если Иран действительно отправил свои беспилотники в Россию, это свидетельствует о том, что страна может получить российские самолеты Су-35 в обмен на БПЛА. Это могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.

Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объемы пассажирских рейсов в Россию и дополнительно отремонтирует российские самолеты.

Специалисты Института изучения войны считают, что Тегеран может попытаться использовать это соглашение для содействия приобретению российских боевых самолетов.

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