Такие решения о сотрудничестве Ирана и России могли быть решением их соглашения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в заключении за 2 августа.
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Иранские беспилотники уже могут быть в России
Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35,
– говорится в сообщении.
В Институте отмечают, что этот факт совпадает с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества. Они хотят обойти международные санкции против себя и поддержать войну в Украине.
Иран может получить российские Су-35
Если Иран действительно отправил свои беспилотники в Россию, это свидетельствует о том, что страна может получить российские самолеты Су-35 в обмен на БПЛА. Это могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.
Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объемы пассажирских рейсов в Россию и дополнительно отремонтирует российские самолеты.
Специалисты Института изучения войны считают, что Тегеран может попытаться использовать это соглашение для содействия приобретению российских боевых самолетов.
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