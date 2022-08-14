Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пока официально неизвестно, действительно ли Иран предоставил российским оккупантам беспилотники собственного производства.
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Если это правда – будут новые санкции
Шейтельман уверен, что в ответ на закупку беспилотников США введут новые санкции против россии. Ведь в таком случае оккупанты договорились о покупке с государством-спонсором терроризма. Кроме того, дополнительные санкции получит сам Иран.
Если соглашение произошло, а мы еще не знаем, дали ли они эту тысячу беспилотников, то против Ирана введут новые санкции. Нам в Украине ни холодно, ни жарко от ограничений по Ирану. Но я уверен, что будут санкции против россии. Ведь она заключает соглашение со страной-спонсором терроризма,
– подчеркивает Шейтельман.
Кроме того, Иран уже около 40 лет находится под санкциями – у них нет доступа к передовым технологиям. Один из своих беспилотников "Абабиль" иранцы вообще создали на подобие американского дрона, когда-то упавшего на их территории.
Конечно, признает Шейтельман, обидно, что украинские военные могут столкнуться с иранскими беспилотниками. Но возможная покупка этих "птичек" может нанести удар по Москве с дипломатической и экономической стороны.
Безусловно, обидно, что надо будет иметь дело еще с иранскими беспилотниками. Но с дипломатической и экономической стороны они нанесут удар по Москве. За это россия получит очень тяжелые санкции,
– отметил Шейтельман.
Шейтельман об иранских беспилотниках: смотрите видео
россия могла получить иранские беспилотники: главное
- Недавно появилась новая информация об иранских беспилотниках от ливанского журналиста-аналитика Элайджи Магье. Он со ссылкой на собственные источники в Тегеране утверждает, что Иран предоставит россии 1 тысячу разведывательно ударных беспилотников. Оккупанты уже якобы даже использовали эти дроны в Украине.
- Следует добавить, что пока нет официальной информации об этом соглашении. Ранее США отмечали, что ужесточат санкции против Ирана, если они передадут свои беспилотники россии.
- По словам военного корреспондента Ильи Пономаренко, россия могла получить около 50 таких беспилотников. Они не современны, но все равно имеют неплохие технические характеристики.