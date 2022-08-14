Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, поки офіційно невідомо, чи Іран справді надав російським окупантам безпілотники власного виробництва.

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Якщо це правда – будуть нові санкції

Шейтельман впевнений, що у відповідь на закупівлю безпілотників США введуть нові санкції проти росії. Адже у такому випадку окупанти домовилися про купівлю із державою-спонсором тероризму. Окрім цього, додаткові санкції отримає сам Іран.

Якщо угода сталася, а ми ще не знаємо, чи вони дали цю тисячу безпілотників, то проти Ірану введуть нові санкції. Нам в Україні ні холодно, ні тепло від обмежень щодо Ірану. Але я впевнений, що будуть санкції проти росії. Адже вона укладає угоду з країною-спонсором тероризму, – наголошує Шейтельман.

Крім того, Іран вже близько 40 років перебуває під санкціями – вони не мають доступ до передових технологій. Один зі своїх безпілотників "Абабіль" іранці взагалі створили на подобу американського дрона, який колись впав на їхніх теренах.

Звісно, визнає Шейтельман, прикро, що українські військові можуть зіткнутися ще з іранськими безпілотниками. Але можлива купівля цих "пташок" може завдати удар по москві з дипломатичного та економічного боку.

Безперечно образливо, що треба буде мати справу ще з іранськими безпілотниками. Але з дипломатичного та економічного боку вони завдадуть удар по москві. За це росія отримає дуже тяжкі санкції, – зазначив Шейтельман.

Шейтельман про іранські безпілотники: дивіться відео

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