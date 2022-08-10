Таку думку 24 каналу висловив військовий кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. За його словами, росія могла отримати близько 50 БПЛА.

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В окупантів проблеми з безпілотниками

росіяни на Донбасі мають проблеми з нішею середніх безпілотників, які вони застосовують,

– пояснив військовий кореспондент.

Натомість Ілля Пономаренко зауважив, що у росіян достатньо легких БПЛА типу Орлан-10. Вони дешеві та прості у розробці, але застосовуються переважно тільки для розвідки.

Він підкреслив, що хоч росіяни й мають проблеми з безпілотниками середнього класу, вони будуть намагатися розв'язати це питання і заповнити нішу.

Кореспондент відзначив, якщо Іран таки надав росії безпілотники Shahed 129, це може створити проблеми Збройним Силам України. Хоч ці системи не є найсучаснішими, вони все одно мають непогані технічні характеристики.

Ілля Пономаренко про іранські безпілотники для росії: дивіться відео

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Якою зброєю ЗСУ нищать ворога

Допомагають на фронті зупинити російських окупантів польські самохідні гармати AHS Krab. Завдяки їм українські захисники нищать склади з боєприпасами та пальним окупантів, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

Не тільки зброя західних партнерів ефективно ліквідує росіян. Збройні Сили творять справжні дива за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна". З його допомогою наші воїни змогли двічі знищити російські вертольоти Ка-52. Ще ніхто ніколи не збивав вертольоти в повітрі за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

Україна отримала нову потужну військову допомогу від США. У понеділок, 8 серпня, у Вашингтоні оголосили про новий пакет допомоги Україні, який включає протирадіолокаційні ракети. Однак у США не розкрили, яку кількість ракет надали Україні.

Також до пакета допомоги увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS та NASAMS, протитанкові системи AT4, Javelin, бойові машини піхоти, обладнання для підриву і багато іншого.

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