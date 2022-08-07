Польські гармати Krab – натівського 155 калібру

Завдяки польській САУ Krab наші захисники нищать склади з боєприпасами та пальним окупантів, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

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САУ натівського 155 калібру швидка і в русі, і в стрільбі. Українським військовим доводиться робити менше розрахунків, оскільки цю роботу виконує комп'ютер.

Окрім того, наші захисники, захищені, коли перебувають в САУ. Воїни можуть не покидати гармату, щоб поспати чи поїсти. Натомість такого немає в інших самохідних установках.

Наші захисники зазначають, що в AHS Krab зручно завантажувати боєкомплект. В основному наші воїни стріляють по 2 – 3 снаряди.

Польські гармати AHS Krab / Фото АрміяInform

Польща передає Україні самохідні гаубиці AHS Krab

Наприкінці травня з'явилася інформація, що польська армія навчила 100 українських військових користуватися САУ AHS Krab. Польща вирішила надати Україні ці САУ.

Довжина ствола AHS Krab становить 52 калібри. Для шасі обрали південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder. Максимальна дальність пострілу – 40 кілометрів. САУ здатна випускати 6 снарядів за хвилину, а система перезаряджання є автоматичною.

До складу батареї САУ входять:

командно-штабна машина командира батареї;

2 машини командирів взводів;

8 155-міліметрових САУ;

2 транспортно-заряджаючих машини;

машина для ремонту озброєння та електроніки;

штабна машина командира батареї.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники успішно нищать російських загарбників за допомогою польських САУ.

Дізнайтесь більше – що відомо про САУ AHS Krab: дивіться відео