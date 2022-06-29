За словами представників Генерального штабу ЗСУ, українські захисники успішно нищать російських загарбників за допомогою польських САУ "Краб".

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Військові подякували польським партнерам за чудову підтримку. "Краби" добряче дошкуляють окупантам.

Українські "Краби" боляче "кусають" російських окупантів на передовій. Збройні Сили України вдячні всім за підтримку. Разом переможемо! – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Польські САУ "Краб" вже на передовій

"Краби" вже нищать російських окупантів / Фото Генштаб ЗСУ

Які технічні характеристики у польських "Крабів"

Польські "Краби" мають 155-міліметрову гармату із довжиною ствола 52 калібру. Вона здатна випускати 6 снарядів за хвилину, а система перезаряджання є автоматичною. Якщо стріляти чергами, то можна гатити по 3 снаряди за 10 секунд. Однак практична скорострільність, якщо потрібно працювати з гарматою упродовж тривалого часу, – 2 постріли за 60 секунд.

Максимальна дальність пострілу – 40 кілометрів. Мінімальна – 4,7 кілометра. Відомо, що оптимальна дальність цієї красуні – 30 кілометрів. Загалом в боєкомплекті САУ перебуває 40 снарядів: 29 зберігають у башті, 11 – в корпусі.

Швидкість руху "Крабів" відрізняється в залежності від поверхні. По асфальту їде 60 кілометрів за годину, по рівнинній поверхні – 30 кілометрів за годину. Бездоріжжя – 15 кілометрів за годину. Запасу ходу САУ вистачить на 400 кілометрів.

У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління. В середній та задній – бойове відділення. САУ "Краб" потребує 5 членів екіпажу. У башті перебувають четверо: командир та навідник – з правого боку; двоє військових, які заряджають снаряди – зліва.

Характеристики САУ "Краб" / Інфографіка АрміяInform

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