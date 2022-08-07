Польские пушки Krab – натовского 155 калибра

Благодаря польской САУ Krab наши защитники уничтожают склады с боеприпасами и топливом оккупантов, логистические центры, опорные пункты, технику и живую силу.

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САУ натовского 155 калибра быстрая и в движении, и в стрельбе. Украинским военным приходится делать меньше расчетов, поскольку эту работу выполняет компьютер.

Кроме того, наши защитники защищены, когда находятся в САУ. Воины могут не покидать пушку, чтобы поспать или поесть. В то же время такого нет в других самоходных установках.

Наши защитники отмечают, что в AHS Krab удобно загружать боекомплект. В основном наши воины стреляют по 2 – 3 снаряда.

Польские пушки AHS Krab / Фото АрмияInform

Польша передает Украине самоходные гаубицы AHS Krab

В конце мая появилась информация о том, что польская армия научила 100 украинских военных пользоваться САУ AHS Krab. Польша решила предоставить Украине эти САУ.

Длина ствола AHS Krab составляет 52 калибра. Для шасси выбрали южнокорейскую платформу от САУ K9 Thunder. Максимальная дальность выстрела – 40 километров. САУ способна выпускать 6 снарядов в минуту, а система перезарядки является автоматической.

В состав батареи САУ входят:

командно-штабная машина командира батареи;

2 машины командиров взводов;

8 155-миллиметровых САУ;

2 транспортно-заряжающие машины;

машина для ремонта вооружения и электроники;

штабная машина командира батареи.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские защитники успешно уничтожают российских захватчиков с помощью польских САУ.

Узнайте больше – что известно о САУ AHS Krab: смотрите видео