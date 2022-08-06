Усі прогнозисти які розповідають про терміни, просто намагаються заволодіти увагою публіки. Війна тривала вісім років і може тривати ще довгі роки.

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2. Від чого залежить закінчення війни

Закінчення війни залежить винятково від здатності української армії завдавати російській армії таких втрат, які вона не здатна відновити.

3. Чи зупиниться росія, якщо захопить Донбас

Ні. росія зосередила війська на Донбасі для створення максимальної переваги, оскільки у російської армії не вистачає сил. російська армія зупиниться тільки там, де вона буде розбита – як була розбита під Києвом, Харковом та Миколаєвом.

4. Чи закінчуються у росії ракети, снаряди та бомби

росія витрачає багато, але вони готувались. Тому росія зберігає та значний час буде зберігати перевагу в бойовій техніці та боєприпасах, її запаси боєприпасів та техніки поповнювались останні роки, працює військова промисловість.

5. Чому НАТО дає нам так мало зброї

Насправді країни НАТО дають нам дуже багато зброї, але Україна не створила власних запасів зброї й розгорнула велику армію, тому усе, що дає НАТО, з коліс йде на фронт, і цього постійно не вистачає.

Якщо подивитись на повідомлення у ЗМІ, НАТО надало за п'ять місяців:

понад 450 танків;

18 реактивних систем залпового вогню калібру 227 міліметрів та тисячі керованих і некерованих ракет;

понад 250 гармат 155 міліметрів, враховуючи новітні самохідні артилерійські установки;

понад 500 тисяч снарядів 155 міліметрів, враховуючи високоточні самонавідні снаряди; ʼ

десятки гармат радянських калібрів 152 та 122 міліметри;

сотні тисяч снарядів 152 міліметрів, 122 міліметрів;

тисячі реактивних снарядів 122, 220, 300 міліметрів;

десятки мінометів 120, 82 міліметрів, десятки тисяч мін до них;

майже 100 тисяч ручних гранатометів;

понад 2000 ракет переносних зенітно-ракетних комплексів;

понад 8000 ракет протитанкових ракетних комплексів;

зенітно-ракетні комплекси;

протикорабельний ракетний комплекс "Гарпун";

десятки радарів;

сотні зенітних ракет до зенітно-ракетних-комлексів;

сотні авіаційних ракет;

10 гелікоптерів і велику кількість інших видів озброєння.

Нам передали основних озброєнь та боєприпасів набагато більше, ніж у нас було запасів до війни.

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6. Чому НАТО не передає нам більшість своєї зброї

Країни НАТО не можуть надати нам усі свої запаси зброї, через те, що у них: а) є свої плани оборони; б) вони не мали самі великих запасів для великої наземної війни – натовська доктрина покладається на систему панування у повітрі та на морі; в) Росія, Китай, Іран створюють нові військові загрози у світі, й країни НАТО мають забезпечувати резерви, які теж збільшуються.

7. Коли запрацює ленд-ліз та НАТО дасть стільки зброї, скільки потрібно

Країни НАТО зараз різко збільшують потужності виробництва зброї, але це не можна зробити дуже швидко. Щоб розгорнути масштабне виробництво озброєння НАТО потрібно мінімум рік, по деяких видах – два роки.

8. Чи може виграти Україна війну з росією

Так, стратегічно ми виграємо у війні з росією, політично та інформаційно на нашій стороні країни, які виробляють понад 50% ВВП світу. Але росія (2% ВВП світу) зберігає військову перевагу, і війна дається нам дуже високою ціною – десятками тисяч життів.

Ми зупинили великий російський наступ, але ми поки що не можемо розгромити російські ударні угруповання та знищити російську артилерію. росія володіє тактичною ініціативою на більшості ділянок фронту.

9. Яка головна перевага України у війні

Якість людей. Тому і головне наше завдання війни – зберігати та якісно застосовувати людей. Щоб не виснажувати їх до останнього. Щоб покращувати постійно знання та оснащення. Щоб на той момент, коли зброя НАТО піде на фронт більш масово, у нас були досвідчені та злагоджені війська.

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10. Що треба робити державі

Потрібно готувати армію, економіку та країну до багаторічної наземної війни. Для цього потрібна мобілізація усієї країни, чітка оборонна доктрина, документи планування, зміни у якості комплектування, підготовки резервів, застосування військ, зміни у якості забезпечення та організації логістики. Кількість вирішує не все – перевагу створює якість, і саме якісні та системні зміни мають ключове значення.

11. Чи можемо ми звільнити окуповані території

Інших варіантів закінчення війни нема – поки ми не звільнимо окуповану Україну, війна буде продовжуватись. росія не хоче миру, вона вимагає капітуляції та фактичного знищення України. Тому наш порятунок – це тільки перемога.

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