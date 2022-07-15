Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, війна з росією буде складною.

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Попереду на українців можуть чекати вкрай складні і кровопролитні бої.

Це буде нелегка війна, іноді з "м'ясорубкою". Але вона повинна закінчитися розгромом російської федерації по полі бою,

– наголосив військовий експерт.

Що стане крапкою у війні

Жданов додав, що вирішальна битва між українськими військами та загарбниками не обов'язково має відбутися аж на російському кордоні.

Це може статися і раніше, якщо росія буде змушена дати нам рішучий бій. Саме цей рішучий бій та перемога у ньому може стати крапкою у цій війні,

– зазначив він.

Військовий експерт переконаний, що інші варіанти розвитку подій – припинення вогню, домовленості, перемир'я – не принесуть ніяких результатів.

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"Це буде просто відкладена війна. Ми це вже проходили", – додав Жданов.

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