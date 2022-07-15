Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, війна з росією буде складною.
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Попереду на українців можуть чекати вкрай складні і кровопролитні бої.
Це буде нелегка війна, іноді з "м'ясорубкою". Але вона повинна закінчитися розгромом російської федерації по полі бою,
– наголосив військовий експерт.
Що стане крапкою у війні
Жданов додав, що вирішальна битва між українськими військами та загарбниками не обов'язково має відбутися аж на російському кордоні.
Це може статися і раніше, якщо росія буде змушена дати нам рішучий бій. Саме цей рішучий бій та перемога у ньому може стати крапкою у цій війні,
– зазначив він.
Військовий експерт переконаний, що інші варіанти розвитку подій – припинення вогню, домовленості, перемир'я – не принесуть ніяких результатів.
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"Це буде просто відкладена війна. Ми це вже проходили", – додав Жданов.
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Закінчення війни росії з Україною: можливі сценарії
- Президент Володимир Зеленський оцінив шанси завершити війну до кінця 2022 року. За словами глави держави, для цього необхідна єдність країни, допомога міжнародних партнерів та удача.
- Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що є три варіанти закінчення війни росії з Україною. Це може бути "жест доброї волі" з боку кремля – відхід на кордони до 24 лютого 2022-го року, а потім – переговори щодо окупованих після 2014 року територій Донбасу та Криму. Або ж ЗСУ поступово "перемелюватимуть" армію окупантів до кінця, проте це не надто швидкий варіант. Крім того, росія може розвалитися на кілька різних суб'єктів.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що війна має закінчитися тільки на наших умовах і з деблокадою українських територій.
- російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що коли українські військові відженуть окупантів до позицій станом на 23 лютого, тоді війна не закінчиться. кремль спробує реваншувати – і через певний час можуть знову продовжитися бойові дії. Яковенко переконаний, що спочатку ЗСУ мають розгромити угруповання, яке вдерлося до України. А далі путіна "доб'ють свої ж".