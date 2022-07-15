Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, война с Россией будет сложной.

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Впереди украинцев могут ждать крайне сложные и кровопролитные бои.

Это будет нелегкая война, иногда с мясорубкой. Но она должна закончиться разгромом российской федерации по полю боя,

– подчеркнул военный эксперт.

Что станет точкой в войне

Жданов добавил, что решающая битва между украинскими войсками и захватчиками не обязательно должна состояться на российской границе.

Это может произойти и раньше, если Россия будет вынуждена дать нам решительное сражение. Именно это решительное сражение и победа в нем может стать точкой в этой войне,

– отметил он.

Военный эксперт убежден, что другие варианты развития событий – прекращение огня, договоренности, перемирие – не принесут никаких результатов.

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"Это будет просто отложенная война. Мы уже проходили", - добавил Жданов.

Стрим Дарии Кудимовой и Олега Жданова: смотрите полное видео

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