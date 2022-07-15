Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, война с Россией будет сложной.
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Впереди украинцев могут ждать крайне сложные и кровопролитные бои.
Это будет нелегкая война, иногда с мясорубкой. Но она должна закончиться разгромом российской федерации по полю боя,
– подчеркнул военный эксперт.
Что станет точкой в войне
Жданов добавил, что решающая битва между украинскими войсками и захватчиками не обязательно должна состояться на российской границе.
Это может произойти и раньше, если Россия будет вынуждена дать нам решительное сражение. Именно это решительное сражение и победа в нем может стать точкой в этой войне,
– отметил он.
Военный эксперт убежден, что другие варианты развития событий – прекращение огня, договоренности, перемирие – не принесут никаких результатов.
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"Это будет просто отложенная война. Мы уже проходили", - добавил Жданов.
Стрим Дарии Кудимовой и Олега Жданова: смотрите полное видео
Окончание войны России с Украиной: возможны сценарии
- Президент Владимир Зеленский оценил шансы завершить войну до конца 2022 года. По словам главы государства, для этого необходимо единство страны, помощь международных партнеров и удача.
- Министр обороны Алексей Резников убежден, что есть три варианта окончания войны России с Украиной . Это может быть "жест доброй воли" со стороны кремля – уход на границы до 24 февраля 2022 года, а затем – переговоры по оккупированным после 2014 года территориям Донбасса и Крыма. Или же ВСУ будут постепенно "перемалывать" армию оккупантов до конца, однако это не слишком быстрый вариант. Кроме того, россия может развалиться на несколько разных субъектов.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война должна закончиться только на наших условиях и с деблокадой украинских территорий.
- российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что когда украинские военные отгонят оккупантов к позициям на 23 февраля, тогда война не закончится. кремль попытается реваншировать – и через некоторое время могут снова продолжиться боевые действия. Яковенко убежден, что сначала ВСУ должны разгромить группировку, которая ворвалась в Украину. А дальше путина "добьют свои же" .