При этом Алексей Резников заверил, что "Минска-3" и капитуляции точно не будет. Он подчеркнул, что "никто не будет вести переговоры с дулом у виска". Об этом он заявил во время онлайн-конференции "Строим вместе".
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Резников назвал 3 сценария окончания войны
- "Жест доброй воли" со стороны Кремля – уход на границы до 24 февраля 2022 года, а затем – переговоры по оккупированным после 2014 года территориям Донбасса и Крыма.
- ВСУ будут постепенно "перемалывать" армию оккупантов до конца, однако это не слишком быстрый вариант.
- Развал россии на несколько разных субъектов.