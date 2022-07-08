При цьому Олексій Резніков запевнив, що "Мінська-3" і капітуляції точно не буде. Він наголосив, що "ніхто не вестиме переговори з дулом біля скроні". Про це він заявив під час онлайн-конференції "Будуємо разом".

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Резніков назвав 3 сценарії закінчення війни

"Жест доброї волі" з боку Кремля – відхід на кордони до 24 лютого 2022-го року, а потім – переговори щодо окупованих після 2014 року територій Донбасу та Криму. ЗСУ поступово "перемелюватимуть" армію окупантів до кінця, проте це не надто швидкий варіант. Розвал росії на кілька різних суб'єктів.

Що означає кожен зі сценаріїв та який найшвидший

Найпростіший та найшвидший варіант розвитку подій – перший. Тобто якщо росіяни таки вирішать зробити черговий "жест доброї волі" та під тиском ЗСУ відійдуть на кордони станом на 24 лютого 2022 року. У такому випадку розпочнуться переговори щодо статусу окупованих після 2014 року територій Донбасу та Криму, але вже за столом із партнерами України.

Міністр оборони запевнив, що ніяких нових "мінських домовленостей" та капітуляції не буде. І Україна не погодиться на погрози з боку Росії.

Другий – довший і, можливо, його не вдасться реалізувати до кінця 2022 року. Він полягає у тому, що ЗСУ поступово "перемелюватимуть" російську армію, поступово знищуючи її ресурси. Хоч у росіян більше живої сили та техніки, за словами Резнікова там "все не сучасне та стародавнє", тож окупанти просто використовують "принцип м'ясорубки". Головне в цьому випадку – використовувати сучасні технології й наносити ураження у найболючіші для росіян місця.

Третій варіант – найдовший, проте драматичніший для росії та, здається, бажаний для всіх українців. Це розвал країни-агресорки на кілька різних суб'єктів – Татарстан, Башкортостан тощо. Глава Міноборони впевнений, що "ми точно за нашого життя це побачимо, але це трохи довгострокова історія".