Насамперед Зеленський подякував усім країнам, де транслювали його схожі звернення. За словами президента, росія намагалась зірвати їх, залучаючи свої політичні та бізнесові зв'язки.

До речі росія не відмовилась від планів окупувати всю Україну, має мапи з планами нападу, – Зеленський

Однак це вже звернення до 24 парламенту з 27 у країнах ЄС. Це свідчить про те, що росія втратила вплив у Євросоюзі. Зеленський зауважив, що це нова політична реальність, якої досягли всі разом, виступивши на захист спільної свободи.

Далі – юридичні кроки

Президент наголосив, що далі на черзі – юридичні кроки. Зокрема, притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Проходячи разом страшне випробування російською війною, ми доводимо, що європейські цінності не залишаються просто згадкою про старі договори й конвенції, а є реальною основою життя на континенті тут і зараз,

– додав політик.

Він зауважив, що вільна Європа – це результат принциповості всіх, і зокрема тих, хто не має значних військових чи економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю. Саме за це Зеленський подякував словенському народу.

Східний кордон Європи – це східний кордон України

Зеленський заявив, що росія невипадково почала своє масштабне вторгнення саме з України. Агресор розуміє значення нашої держави для європейського проєкту. За словами президента, східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України.

російські пропагандисти використовують різні тези для виправдання, але варто лише поглянути на їхні дії. Зокрема вже 2 роки поспіль москва шантажує Європу газом. Вони навмисно роблять так, щоб європейські газові сховища напередодні зими залишались незаповненими, а ціни на газ сягали максимуму.

Крім того, росія б'є по продовольчій сфері. Свідомо заблокувавши українські порти, кремль хоче спричинити нову міграційну кризу. Річ у тім, що українське зерно мало прямувати до країн Африки та Азії.

Історична відповідальність Європи

Зеленський наголосив, що Україна повинна стати повноправним членом ЄС. За словами президента, це історична відповідальність європейських лідерів.

"Одного дня саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки: територія Європейського Союзу", – переконаний політик.

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