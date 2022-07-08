Держава-агресорка завжди намагалася захопити Україну, – Зеленський

росія з самого початку хотіла захопити всю Україну, а не лише Донбас. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю CNN, пише 24 канал.

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Навіть після витіснення окупантів з Півночі, вони й далі пробуватимуть захопити всю Україну.

У своїх військово-політичних планах вони не відмовилися від окупації нашої держави. Це їхні багаторічні плани. Вони завжди окуповували нашу державу: спершу політично, потім Крим і Донбас, а тепер вже повномасштабне вторгнення,

– наголосив президент.

Крім того, росіяни нахабно хочуть змінити політичне керівництво України.

Це ніколи не було лише про Донбас

Зеленський розповів, що українські військові знаходили мапи з планами окупації у збитих льотчиків. російські полонені солдати розповідали, що їм наказували захопити за 3 дні Київ і всіляко знущатися з людей.

Ще одним наказом був обов'язковий обстріл цивільний будівель та багатоповерхівок. Ворог хотів, щоб українці боялися й почали втікати з країни.

Це все хитає ситуацію, робить хаос в державі. Вони захоплювали нашу столицю, всередині держави були ДРГ. Стріляли по наших містах з Донбасу, Чорного та Каспійського морів, Криму, білорусі,

– зазначив глава держави.

Зауважимо, про те, що росія не відмовилася від ідеї захоплення всієї України, нещодавно повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони стверджують, що після повної окупації Луганської області, держава-агресорка не зупиниться, а піде далі.

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