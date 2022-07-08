Поки Байден зацікавлений вийти на проміжні вибори у листопаді як сторона переможців.

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Україна має завдати удару гопнику

Поки ЄС не зустрів зиму з інспірованими бунтами через платіжки.

Але якщо всі сторони-партнери дійсно зацікавлені в тому, щоб не допустити зміну світового порядку, дайте, дайте, дайте Україні ще більше зброї! Дайте літаків, ПРО, ППО, "Хімарсів", всього дайте.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливо В яку гру грає росія з Україною та Заходом

Україна має перемогти до жовтня / Фото Getty Images

Гопник має отримати по зубах.

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