На яких умовах має закінчитися війна

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що війна повинна закінчитись тільки на умовах України.

До теми Резніков назвав 3 сценарії закінчення війни – в усіх росія програє

За словами Подоляка, це дуже прості умови:

"Безумовна територіальна цілісність України, бо будь-який анклав – це відкладена війна".

"Кордон – залізна завіса, яка є обов’язковою, Україні треба повністю ізолюватись від росії".

"Трансформація політичної системи. За цей час свій технологічно піде дуже далеко від росії".

Це єдиний формат, у якому ми можемо закінчити війну. У всіх інших випадках, ми матимемо постійну війну із росією, просто у різних форматах та на різних ринках,

– відповів він.

Радник глави ОП зазначив, що ми маємо розуміти – або Україна це закінчує, раз вже йде така війна, або ми готові і надалі йти в гру на кшталт "росія – цивілізаційна держава".

Прогнози Подоляка щодо закінчення війни

На його думку, війна буде тривати рівно стільки, скільки потрібно Україні, щоб деблокувати свої території.

Якщо на це потрібно місяць, то буде місяць, якщо півроку – то буде півроку. Бо ми не можемо зупинитися сьогодні, вже маючи такі наслідки вторгнення росії в Україну,

– вважає Подоляк.

Він пояснив, що ми маємо правильно закінчити цю війну. А правильно – це тільки на умовах України і тільки з урахуванням повної територіальної цілісності України.

"Ніяких українських територій під егідою росії залишатися не може. І Україна має виграти, нанісши великі втрати живій силі ворога, і чим більше, тим краще", – підсумував радник глави ОП.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео



До слова, фахівці прогнозують Україні активну фазу контрнаступу у війні на кінець літа 2022 року. Насамперед мовиться про Херсонський та Запорізький напрямки.

Також нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що в серпні ми зможемо побачити перші видимі результати війни росії проти України. Однак, на його думку, цьогоріч війна навряд закінчиться.